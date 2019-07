Aftenbladet: Behandlingen av mulla Krekar må demonstrere forskjellen på vårt samfunn og det samfunnet han ønsker seg

Mandag kveld ble Najmuddin Faraj Ahmad (61) arrestert av Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). Ahmad, som er bedre kjent under navnet mulla Krekar, har siden 7. desember 2006 stått oppført på FNs liste over personer tilknyttet terrornettverket al-Qaida.

Prosessen mot Krekar i Norge og utlandet har vært lang og utmattende. Siden 2003 har mulla Krekar stått oppført på FNs terrorliste. Der er han utpekt som grunnlegger av den islamistiske gruppen Ansar-al-Islam som sto i kontakt med al-Qaida og med grunnleggeren Osama bin Laden.

Vil ha ham til Italia

I november 2015 ble Krekar, som har oppholdt seg i Norge etter at han kom hit som kvoteflyktning i 1991, arrestert av PST i forbindelse med en italiensk rettsprosess der Krekar var mistenkt for å stå i forbindelse med et islamistisk terrornettverk i Italia. Mandag ble Krekar dømt til 12 års fengsel av en domstol i den norditalienske byen Bolzano.

Norske myndigheter, under skiftende regjeringer, har forgjeves forsøkt å få Krekar utvist. Han kan ikke sendes tilbake til hjemlandet Irak, fordi han risikerer dødsstraff der. Fremskrittspartiet, som lovet å løse Krekar-saken, har heller ikke lykkes.

Jusprofessor Mads Andenæs, som har god kunnskap om det juridiske miljøet i Italia, mener at norske myndigheter har øvet press på Italia for å få landet til å kreve utlevering av Krekar, slik at han endelig kan sendes ut av Norge.

En syretest

Det kan godt hende. Men prosessen mot Krekar er nok ikke over med det første. Krekar og hans advokat Brynjar Meling har allerede gjort det klart at dommen i Italia blir anket. Dette tar erfaringsmessig lang tid i Italia. Dermed er det mest sannsynlig at Krekar blir værende i Norge i flere år.

Det er ikke lett å fatte sympati med en mann som ved en rekke anledninger har gjort det klart at han forakter det samfunnet som har beskyttet ham i alle disse årene. Han er også dømt til fengsel, blant annet for alvorlige trusler mot statsminister Erna Solberg. Men dette er syretesten på den rettsstaten vi med god grunn er stolte av. Dersom vi oppgir prinsippene den hviler på for å kvitte oss med en ubehagelig og brysom figur, har vi trådt over en grense. Det må ikke skje.

Absolutt alle er like for loven. Inkludert dem som vil rive lovboka i stykker.