Magnus Carlsen fortjener også respekt

Da Norge besluttet å søke om VM-arrangementet, ble Stavanger valgt som søkerby i kamp med flere andre, blant annet Oslo. I en noe diffus facebook-melding forrige helg, antydet Carlsen at VM fikk gå uten ham dersom Stavanger ble arrangør. Det er seinere bekreftet at han er motstander av å legge arrangementet til denne regionen.

Han har fått mye tyn for denne holdningen, ikke minst fordi dette kommer på toppen av de manøvrene han har foretatt for å sikre sjakkforbundet inntekter på 50 millioner kroner fra en utenlandsk spillaktør.

Avtalen er mer enn en vanlig sponsoravtale, fordi den også inneholder et element av at sjakkforbundet skal opptre som en pådriver og lobbyist for å oppheve spillmonopolet i Norge. Carlsen har rett og slett startet sin egen sjakklubb og skaffet så mange medlemmer at dette kan gi flertall på sjakkforbundets ting neste uke. Carlsen har selv tatt regningen for kontingenten.

Han ønsker avtalen av hensyn til sjakkrekrutteringen i Norge, så solospillet har ikke egoistiske motiver. Pengene skal gå til barn og unge, ikke verdensmesteren selv.

Likevel har begge sakene, og måten han har håndtert dem på, berørt folk på en måte som svekker Carlsens hittil så gode anseelse. At en utøver selv skal kunne peke på hvor han skal spille eller ikke, er sjelden å høre om i andre sammenhenger. At han i tillegg utfordrer spillmonopolet og norsk idretts viktigste inntektskilde, milliardene (nesten tre) fra Norsk Tipping, er på grensen til blasfemi i folks øyne.

Det er mange gode grunner til å forsvare Norsk Tippings posisjon og rolle som pengedrysser over gode formål. Samtidig er det ingen grunn til å forsvare at denne rollen ikke kan diskuteres eller utfordres. Det kan finnes gode argumenter for å problematisere dette uten å være spottende eller komme fra en annen planet, men selv konstruktive stemmer blir høvlet over av monomanien i idretten i denne saken. Carlsen er et offer for dette.

Det er vanskelig å få tak på sakens, eller sakenes, kjerne, men Carlsen er åpenbart frustrert over tilstandene i norsk sjakk. Han er også åpenbart irritert over å ha blitt overhørt når han tidligere har sagt at han ikke ønsker å spille VM i Stavanger neste år. Samtidig henger nok dette sammen med hans noe introverte stil, men han er ikke tatt på alvor. Her har fotarbeidet vært for dårlig og det er ikke Carlsens skyld.

Sjakk på toppnivå er en helt ekstrem øvelse, som setter store krav til personligheten. Selvfølgelig blir spillerne egoister. Når Magnus Carlsen tenker på VM, tenker han på å vinne. Han har overhodet ikke tanker om at dette skal være distriktspolitikk. Den siste ukas handlinger virker ukloke og elitistiske, men han er jo elite og det må vi forstå.

Saken har også rammet Stavanger, som har gjort et meget godt forarbeid for å få VM til byen. Et VM over tre uker i Norge med russere, indere eller amerikanere, men uten Carlsen er likevel absurd. Carlsens deltakelse var en forutsetning for arrangementet. Han tar sjakken på det dypeste alvor og har derfor brukt sin påvirkningskraft når det gjelder spillested. Det fortjener like mye respekt som ensidig fordømmelse.