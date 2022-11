Prinsipper og detaljer

AFTENBLADET MENER: Det er riktig å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Detaljene i ordningen må og skal diskuteres, men regjeringen bør ikke bøye av på det prinsipielle.

Lakseslakteri i Hjelmeland.

Aftenbladet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Lakseselskapet Salmar sendte mandag varsel om permittering til 851 ansatte ved prosesseringsanlegg på Frøya og Senja.

Selskapet sa at dette i hovedsak skyldes at regjeringens forslag til ny lakseskatt har ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter. Dette er kontrakter som er vanlige å inngå en stund før leveransene, og som er helt nødvendige med tanke på å fylle anleggene med nok bearbeidingsaktivitet, ifølge Salmar.

I forrige uke rapporterte laksegiganten Mowi om nok et rekordresultat i tredje kvartal. Selskapet betalte utbytte på rundt 879 millioner kroner til sine aksjonærer.

Lerøy Seafood Group har et overskudd på 831 millioner kroner i årets tredje kvartal, viste resultatene som kom tirsdag morgen. Likevel skal over 300 ansatte permitteres fra nyttår. Konsernleder Henning Beltestad innledet presentasjonen av resultatene med et flammende innlegg mot grunnrenteskatt, skrev NRK.

Salmar sendte også ut permitteringsvarsel til rundt 600 ansatte omtrent på samme tid i fjor, den gang på grunn av mangel på fisk i vintermånedene. Da sa selskapet at «erfaringsmessig er det få dager vi blir nødt til å permittere folk». Dette er en næring med en stor andel av innleie, der en del av aktiviteten er sesongbasert og svingninger i antall ansatte er vanlig.

Det kan godt være at regjeringens forslag skaper noen problemer med langtidskontrakter. Og det kan godt hende at det er innretninger i utformingen av ordningen som bør diskuteres og muligens endres på. Men det er nettopp derfor regjeringen har sendt forslaget på høring, der både næringen og andre kan komme med innspill. Slik kan næringens innvendinger bli hørt.

Det kan derfor oppfattes som om at næringen, tross denne høringsrunden, nå driver med en velorganisert kampanje for å få regjeringen til å snu om grunnrenteskatt. Det er i så fall ikke første gang dette skjer.

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe, som i 2019 ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som konkluderte med at det burde innføres grunnrenteskatt på havbruk, sa på Dagsnytt 18 i NRK mandag at regjeringen nå får føle på presset fra havbruksnæringen.

Samtidig er det ikke sånn at grunnrenteskatt på havbruk ikke er godt utredet eller utilstrekkelig varslet. Utvalget i 2019, der representanter for næringen selv var med, hadde en bred gjennomgang.

Vår holdning ligger fast: Det er grunnrente i havbruk, og dermed grunnlag for beskatning av den ekstraprofitten næringen oppnår. Detaljene i innretningen kan og skal diskuteres.