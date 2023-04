Finsk skifte

AFTENBLADET MENER: Statsminister Sanna Marin tapte valget. Finnene vil betale gjeld og spare penger.

Leder

Det var ikke Nato-medlemskapet og utenrikspolitikken som ble det viktigste for finnene under valget. Det var den skjøre økonomien i landet. Selv om sosialdemokratenes Sanna Marin, sittende statsminister, har fått ros for måten hun håndterte koronaen på, respekt for å forstå hva Russland kunne være i stand til, før invasjonen kom, og er godt likt.

Nå blir Høyres søsterparti, Samlingspartiet, det største partiet i den finske riksdagen. Det ble klart sent søndag kveld. De tre største partiene vaket alle rundt 20 prosent, men Samlingspartiet ble til slutt størst med 48 mandater. Høyrepopulistiske Sannfinnene gjør sitt beste valg noensinne med 46 mandater, mens statsministerens parti, Sosialdemokratene, får 43. Også de siste vokser, men i Finland er det tradisjon at det største partiet blir bedt om å danne regjering. De har også lange tradisjoner for flertallsregjering, og for å danne samarbeid på tvers av blokker. Samlingspartiets leder Petteri Orpo, kan i utgangspunktet gå både til høyre til Sannfinnene, eller til venstre til Sosialdemokraterne.

Samlingspartiet gikk til valg med slagordet «Nå er det på tide å brette opp ermene og begynne å jobbe.» De mener finnene må redusere i velferden, og vil blant annet kutte i stønader til arbeidsledige, og redusere tilskuddene både hushold og bedrifter har fått som følge av de økte strømprisene.

Åsa von Schoultz, finsk professor i statsvitenskap, sier til Aftenposten at man må forstå det finske folket for å forstå hvorfor løfter om kutt og sparing kan slå an. Hun sier at det å betale sin gjeld, spare og husholdere med pengene står veldig sterkt. Det tiltaler den vanlige finnen.

For Finland har høy statsgjeld. Det siste som har bidratt til det, er støttetiltakene under energikrisen, og økte tilskudd til finsk forsvar og til bistand, med krigen i Ukraina som bakteppe.

Centerpartiet, ett av de fire andre partiene i Marins regjering, har slitt med oppslutningen. De taper velgere til Sannfinnene, særlig utenfor byene. Sannfinnene vil ha strengere innvandring, løsere tilknytning til EU, og de vil hindre at klima- og miljøpolitikk gjør det vanskelig å utnytte naturressursene.

Centerpartiet har sagt nei til å fortsette å sitte i regjering med Sosialdemokratene. Sosialdemokratene har sagt nei til samarbeid med Sannfinnene. Det har ikke Samlingspartiet gjort, men det kan likevel tenkes Sannfinnene blir for kontroversielle.

Uansett er det nå Samlingspartiets leder Petteri Orpo som sitter med nøkkelen til hvordan den kommende regjeringen i verdens lykkeligste land vil se ut.