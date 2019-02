Øyenvitner forteller om desperate mennesker, som bare vil hjelpe seg og sine nærmeste. De har ingen våpen, bare et håp om at de kan få litt mat og medisiner inn i landet.

I helgen toppet det seg i Venezuela da president Nicolas Maduro stengte landets grenser for å hindre at nødhjelp fra USA og noen av nabolandene skulle komme inn i landet.

Det som møtte folk var tåregass og våpen. Ifølge Colombias utenriksminister var det 285 sårede på deres side av grensen. Minst fire mennesker ble drept lørdag kveld. Et krigsskip fra Venezuela truet med å åpne ild mot et skip som hadde med seg nødhjelp, skrev Puerto Ricos guvernør Ricardo Rosselló i en uttalelse.

Danset salsa

Mens troppene hans slo hardt ned på folk som i desperasjon ofrer livene sine for nødhjelpen utenfra, gikk Maduro på scenen i Caracas og danset salsa med sin kone Celia Flores. Seansen ble vist på nasjonalt TV.

Maduro nekter for at det er en humanitær krise i landet, og hevder at nødhjelpen er en måte for USA å tilegne seg makten i det oljerike landet.

Men tallene forteller en annen historie. Hyperinflasjon, en inflasjon som er helt ute av kontroll, og matmangel har ført til at antallet underernærnærte barn nå er rekordhøyt. Siden 2015 har mer enn 3 millioner mennesker forlatt landet, og FN venter at 2 millioner flere vil flykte fra Venezuela i år.

Amnesty Internationals Amerika-direktør, Erika Guevara-Rosas, uttalte etter helgens hendelser at væpnede angrep på befolkningen i Venezuela er alvorlige brudd på menneskerettighetene, og at dette er forbrytelser underlagt folkeretten.

Innenriksminister i USA, Mike Pompeo, sa til CNN på søndag at han tror folket i Venezuela vil sørge for at Maduros dager er talte. President Donald Trump har heller ikke utelukket en væpnet konflikt i landet.

Feigt

USA, sammen med 50 andre land, anerkjenner Juan Guaidó som midlertidig president. Norge er ikke blant disse.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har tidligere sagt at Norge støtter opposisjonens legitime krav om demokrati og nye valg, og har oppfordret Maduros regjering til å lyse ut nyvalg.

Tanken om at Norge kan spille en meglerrolle er god. Men i lys av helgens hendelser, er det naivt å tro at denne konflikten kan løses gjennom å oppfordre en diktator uten et snev av selvinnsikt til å gå i dialog. Her framstår norske myndigheter som feige.

Når sultende mennesker blir brukt som brikker for å holde på makten, er grensen nådd.