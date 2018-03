Når jenter helt ned i åtteårsalderen blir tvunget til å gifte seg, må verden reagere

Statistikken, som også viser en helt annen virkelighet på verdensbasis enn det vi er vant med i Skandinavia, viser også at det fortsatt gjenstår tusenvis av oppgaver for å gjøre verden tryggere og bedre for barn.

I India blir fortsatt 27 prosent av jentene gift før de fyller 18 år, men tallet er gått ned fra hele 47 prosent for ti år siden. I Afrika sør for Sahara, er tallet gått ned fra 43 til 38 prosent, så problemet er ikke løst.

Det kan selvsagt diskuteres hva som er tvangsekteskap og hva som er arrangerte ekteskap. Det også noen som gifter seg frivillig, men barneekteskap er et stort hinder både for personlig utvikling og for utviklingen av samfunnet barnet lever i.

Dette handler både om rettigheter for barn og om rettigheter for kvinner. Det er unge jenter som er utsatt for å bli giftet bort i ung alder. Selvsagt kan ikke omverdenen bare sitte og se på at jenter helt ned i åtteårsalderen blir giftet bort, eller pakke dette inn i kulturforskjeller. Det må reageres, og det er innsatsen til Unicef og samarbeidspartnerne eksempler på. Plan Norge har også lagt ned betydelige ressurser på dette i en årrekke.

Blir et barn giftet bort, minker sjansen for at hun får utdanning, det viser seg også at denne gruppen i større grad utsettes for mishandling av ektefellen og det er knyttet betydelig helserisiko knyttet til graviditet. I ung alder blir altså jenter satt ut av stand til å bidra med normal samfunnsinnsats. Å ikke gripe inn mot barneekteskap er rett og slett dårlig utviklingsarbeid.

Norge har også utfordringer med tvangsgifte og ekteskap for mindreårige. 16- og 17-åringer kan gifte seg med tillatelse fra fylkesmannen, men det er stadig færre slike tilfeller. Barn under 16 år kan ikke gifte seg i Norge. Statsminister Erna Solberg er blant dem som har engasjert seg i kampen mot barneekteskap. Før jul fremmet regjeringen et lovforslag om å forby ekteskap også for 16- og 17-åringer. Arbeiderpartiet vil også ha totalforbud.

Det kan ha en symbolsk virkning, men det er ikke her hovedproblemet ligger. Det er enda verre med alle de yngre jentene som blir nærmest kidnappet ut av landet for å gifte seg et annet sted, eller blant de unge tenåringene som kommer til Norge med både mann og barn. Derfor vil lovendring først og fremst ha symbolsk virkning, men det kan være viktige symboler, dersom vil skal kunne påvirke andre land.

Tallene fra Unicef er et lyspunkt. Målet er å utrydde barneekteskap før 2030, men før det anslår organisasjonen at 150 millioner jenter vil ende som barnebruder. Det gjenstår mye arbeid.