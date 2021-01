Løgnerens skammelige sorti

AFTENBLADET MENER: Donald Trump er ute av Det hvite hus. Byen han forlot før innsettelsen av Joe Biden, likner en krigssone. Ryddejobben etter tidenes verste president blir kolossal og nesten umulig.

Onsdag formiddag norsk tid gikk Donald Trump ut av Det hvite hus som valgets taper. Vi håper endelig at dette er siste gang han bekler en offentlig stilling. Foto: Alex Brandon / AP

Harald Birkevold Kommentator

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da Donald Trump ble tatt i ed som den 45. presidenten i USA for akkurat fire år siden, holdt han en tale som ikke handlet om håp, forsoning og den som forener folk i landet med over 300 millioner innbyggere. Han snakket i stedet om et amerikansk blodbad.

Trump snakket om en nedkjørt, splittet nasjon. Om indre fiender som krever mer oppmerksomhet enn ytre. Han snakket om behovet for å gjenreise den nasjonale stoltheten. Og han snakket om seg selv.

Demagogen Trump trykket på samtlige av de mentale knappene som har bragt den ene diktatoren etter den andre til makten: Følelsen av å ha blitt bedratt. Hatet mot en «elite» som ikke bryr seg om folk flest. En aggressiv form for nasjonalisme. Og en sterk leder som påstår at han har svaret på problemet.

Er Trump en fascist? Ikke i tradisjonell forstand. Men hans presidentperiode, som kulminerte med hans skammelige og dødelige oppfordring til å storme kongressbygningen, framviste stadig flere fascistoide trekk. Hans løgn om at valget ble stjålet fra ham, en løgn som nå har blitt sannhet i hodene til millioner av tilhengerne hans, er et direkte angrep på demokratiet.

Trump bør stilles til ansvar for dette, ikke minst for å hindre at han noensinne kan stille til valg igjen. Men sjansen for at tilstrekkelig mange senatorer fra Det republikanske partiet finner ham skyldig etter tiltalen i riksrettssaken, er dessverre liten. Det viser også hvor moralsk ødelagt dette partiet nå er.

Trumps komplette uegnethet gjør at Joe Biden og hans visepresident Kamala Harris får en «takknemlig» oppgave. Bare ved å framstå tilnærmet åndsfriske vil de enkelt overgå forgjengerne Trump og Pence. Men egentlig er jobben så enorm at det er lett å bli overveldet.

Koronapandemien har nå tatt livet av 400.000 personer i USA. Arbeidsledigheten er skyhøy. Økonomien er i tilbakegang. Og USAs forhold til omverdenen ligger i ruiner. Men kanskje aller verst: Biden skal styre et land hvor 77 millioner velgere stemte på Trump.

Blant disse velgerne finnes mange som ikke er rasister eller fanatikere. De er helt vanlige, verdikonservative amerikanere som med rette føler seg truet og tilsidesatt i en globalisert økonomi og en verdiliberal samfunnsdebatt. USA er er splittet land, med en splittet nasjonalforsamling.

Derfor er også ropene på at Biden nå må føre en politikk som skal «straffe» disse velgerne for det de står for, så ukloke. Joe Bidens viktigste oppgave nå er å prøve å appellere til dem som fortsatt ønsker samarbeid.

