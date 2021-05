Vaksiner til de fattigste

AFTENBLADET MENER: USA stiller seg bak et forslag om å oppheve avtaler om patent på medisiner for å gi hele verden oppskriften på koronavaksine. Dette høres både humant og enkelt ut, men virkeligheten er som vanlig mye mer komplisert.

Vaksinedoser klare til injisering i Stavanger. Store deler av den fattige verden venter dessverre fortsatt på leveranser. Foto: Jon Ingemundsen

Det har skapt oppsikt at Biden-administrasjonen onsdag signaliserte støtte til et initiativ for å oppheve patentbeskyttelsen for koronavaksiner for å gi fattige land enklere tilgang.

Dette initiativet ble lansert av India og Sør-Afrika allerede i fjor høst, men både Trump-administrasjonen i USA, EU og Storbritannia har sagt nei. Derfor blir de nye signalene fra USA tolket som en seier. Men dette er dessverre en grov forenkling av virkeligheten.

USA kan ikke ensidig oppheve patentrettighetene til private farmasiselskaper eller noen andre selskaper. For at dette skal kunne skje, kreves det enstemmighet i Verdens Handelsorganisasjon, WTO. Det er fortsatt meget langt fram til en eventuell enighet der.

Dessuten er produksjon og distribusjon av koronavaksine ikke akkurat som å bestille en flat pakke fra IKEA. Tvert imot er en koronavaksine et uhyre komplisert, høyteknologisk produkt.

Pfizers vaksine krever for eksempel 280 ingredienser, levert fra 86 underleverandører i 19 forskjellige land. I tillegg kreves det tusenvis av høyt spesialiserte fagfolk for å framstille en trygg vaksine av disse ingrediensene.

Det betyr i praksis at i tillegg til å gi avkall på patentet (og dermed profitten) må farmasigigantene pålegges å bidra med overføring av kapasitet til å produsere vaksiner til andre selskaper, inkludert nøkkelpersonell. En juridisk floke av dimensjoner, altså. Det sier seg selv at dette ikke blir enkelt å løse raskt.

Derfor er nok troen på at et «signal» fra USA vil kunne avhjelpe den akutte situasjonen i India, for eksempel, dessverre i overkant optimistisk. Dette vil ta tid, uansett.

Men: Signalet fra USA kan ha en positiv bivirkning. Hvis farmasiselskapene som i dag sitter på patentene aner at den politiske vinden er i ferd med å snu, kan de føle seg tvunget til å inngå flere kompromisser, for eksempel ved å gi bort større mengder vaksiner til utviklingsland.

De som eier patentene i dag har et godt argument på hånden: Det er veldig dyrt å utvikle, teste, produsere og distribuere effektive legemidler. Uten patentbeskyttelse, hvor skal pengene til nye produkter komme fra?

Men vi ser dessverre altfor mange eksempler på at profittbegjær fører til at store deler av verden mangler legemidler mens rike land oversvømmes av dem.

Vi er enige i at pandemien er en global unntakstilstand som bør kunne begrunne deling av kunnskap uten hensyn til profitt. Men det finnes sannsynligvis raskere veier til målet enn å gå veien om WTO. Gratis vaksiner til utviklingsland er trolig den aller raskeste.

