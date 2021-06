Umusikalske bonuser

AFTENBLADET MENER: Å betale ut 30 millioner kroner i ekstrabonuser til toppledelsen i Norwegian må være noe av det mest tankeløse styret i selskapet kunne ha gjort.

At toppledelsen i Norwegian får millionbonuser er takeløst og umusikalsk. Foto: Jon Ingemundsen

I skrivende stund er første delbetaling av bonusene på vei over til kontoene til Norwegians toppsjefer Jacob Schram og Geir Karlsen. Resten utbetales i juli.

Det var E24 som avslørte tidligere denne uken at styret i selskapet hadde vedtatt i mai at de to lederne skulle få 11 millioner hver i bonuser som kom kom på toppen av lønns- og bonusordninger. I tillegg fikk de andre konserndirektørene i selskapet til sammen åtte millioner kroner i bonus.

Den nylig avgåtte styrelederen Niels Smedegaard, som var med på å tildele bonusene, har forsvart dem med at de ble påtenkt i fjor høst, da Norwegian hadde fått nei til mer statlig hjelp og i praksis var konkurs. Selskapet søkte konkursbeskyttelse i november.

Ikke samtykke

Norwegian fikk i fjor vår en statlig lånegaranti på tre milliarder i fjor. I tillegg har de fått 1,5 milliarder i hybridkapital av staten, og de deltok samtidig i et obligasjonslån som er designet for at selskapet i beste fall kan betale tilbake de tre milliardene i lånegarantien som ble tapt i fjor.

Etter at næringsminister Iselin Nybø ble kjent med bonusene, var hun tydelig på at dette ikke var noe departementet hadde blitt orientert om. Selskapets styre hadde heller ikke bedt om samtykke til bonusene.

Nybø har nå, via advokatfirmaet Wiersholm, sendt et brev til Norwegian. Der ber hun om en full redegjørelse av saken. Det er nemlig sånn at selskapets krisehjelp kom med en betingelse om et bonus- og utbytte-forbud.

Hvis vedtaket ble gjort før 26. mai, er det et brudd på disse vilkårene. Det var datoen restruktureringen av selskapet formelt ble gjennomført. Norwegians styre mener de ikke har brutt vilkårene.

«Usmaklige»

Pilot- og kabinforeningene kalte bonusene «usmaklige» i en tid da mange av deres medlemmer har vært permittert og fått fryst eller redusert lønn. Flere investorer, inkludert Folketrygdfondet, samt en rekke politikere har også reagert på bonusene.

Konkurrenten SAS har sagt at det er uaktuelt med bonuser til toppledelsen under pandemien.

Selv om det skulle være innenfor vilkårene for den statlige støtten til selskapet, er det faktisk helt irrelevant om bonusene ble godkjent før eller etter restruktureringen av selskapet. Eller hvor mye toppledelsen har jobbet for å redde selskapet.

For når staten stiller opp med midler og de ansatte blir bedt om å fryse eller redusere sin lønn, er det fullstendig umusikalsk at toppledelsen både skal få og ta imot milliardbonuser.