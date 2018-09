Knut Arild Hareide meiner KrF ikkje kan fortsetja å samarbeida med ei regjering der Frp har stor makt og KrF lita. Der har dei ikkje tyngde til å dra samfunnet og landet i den retninga dei vil. Alternativet, sa Hareide i si tale til landsstyremøtet fredag ettermiddag, er ikkje eit samarbeid med Høgre, men eit samaarbeid med Høgre og Frp. Erna Solberg har valt Frp, då meiner Hareide han ikkje bryt noko løfte om han ikkje held henne som statsminister i heile perioden.

Større enn seg sjølv

Han vil leia eit KrF som kjempar for noko som er større enn seg sjølv og si eiga lommebok, og viktigare enn storleiken på bruttonasjonalproduktet. Fattigdomskrisa og klimakrisa vil han ta større og modigare ansvar for, respekten for enkeltmennesket skal stå, aukande sosiale skilnader nedkjempast, KrF skal vera på dei fattiges og på klimaets side. Alt samla i slagordet om eit varmare samfunn, der vi ikkje er oss sjølv nok.

Høyres det høgtideleg ut? Skal ein ta Hareide på ordet, må ein gjengi dette ganske høgtideleg. Han er oppteken av verdikampen han ser mellom å dyrka fram eigeninteresser og individualisme, og å ta vare på - rett og slett - verdas fattige og sårbare.

Hareide sin tale er modig. Det måtte den sjølvsagt også vera. KrF er i dødens posisjon.

Kampen

Så kan ein straks spørja kor store ord det er muleg å bruka for eit parti som stadig fell under sperregrensa på meiningsmålingane, som er vesentleg mindre enn då Hareide overtok det, og som synes å stå i ein djup, indre strid. Der dei vi på vår kant av landet vil oppfatta som kjerneveljarane, kjenner seg framande for å samarbeida til venstre for midten, og der ikkje mange utanfor partiet heilt kan sjå kor det er realistisk at KrF skal henta nye veljarar frå.

Knut Arild Hareide kjempar for å få KrF’arar med seg på at ein må venda Frp ryggen, skal ein bevara KrF som sentrumsparti. Og at dersom partiet skal klara å bevega retninga landet går i, er det eit regjeringssamarbeid med Ap og Sp som kan gi partiet nødvendig kraft.

Han må også overbevisa partiet om at dette ikkje er eit val for all framtid, men for den gitte politiske situasjonen ein står i.

Fallhøgda er stor. Klarer ikkje Hareide dette, kan striden riva partiet frå kvarandre, og gjera dei til eit bittelite, svært utydeleg alternativ for veljarane i neste sving.

Men at leiaren i eit lite, maktsøkjande parti så klart teiknar opp ein verdikamp i det politiske Norge, det står det respekt av.

