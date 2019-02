Rikets stillstand

Den amerikanske presidentens tale om rikets tilstand har blitt et årlig fenomen i Washington, selv om grunnloven ikke sier mer enn at en slik tale skal holdes «fra tid til annen». Etter at den nye lederen i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, nektet Donald Trump å holde talen så lenge deler av statsadministrasjonen var stengt ned, ga Trump etter og gjenåpnet arbeidsplassene til over 800.000 amerikanske statstjenestemenn.

Natt til onsdag holdt dermed Trump en 53 minutter lang tale der han overveiende holdt seg til det forhåndsskrevne manuskriptet, noe som i seg selv er uvanlig. Talen startet og sluttet med formuleringer om samarbeid på tvers av partigrensene, mens omtrent alt mellom disse ytterpunktene var egnet til å opprettholde og til dels forsterke den ekstreme splittelsen som har oppstått mellom de to partiene og mer generelt i det amerikanske samfunnet.

Da det i fjor høst ble klart at republikanerne hadde lidd et stort nederlag i valget og mistet kontrollen med Kongressen, mente Aftenbladet at også demokratene har et ansvar for å vise at de er i stand til å samarbeide med Trump på de områdene hvor det finnes rom for avtaler over partigrensene. Dersom demokratene avviser ethvert forslag bare fordi det er Trump som fremmer det, bærer de ved til bålet.

Og presidentens tale inneholdt i alle fall et par slike punkter der det må være mulig å finne en vei til samarbeid. Det ene punktet gjelder behovet for å investerte tungt i infrastruktur, altså veier, jernbane, havner og kabler. Dette er jo i bunn og grunn ekte demokratisk politikk med røtter tilbake til Franklin D. Roosevelts New Deal på 1930-tallet. Et annet punkt er Trumps ønske om å ta grep for å senke prisen på livsviktige medisiner, som i dag er unødvendig dyre i USA. Et tredje er presidentens ønske om å fortsette reformarbeidet i straffepleien, for å minke den enorme andelen amerikanere som til enhver tid sitter i fengsel.

Disse fornuftige punktene står i akutt fare for å overskygges totalt av Trumps fortsatte insistering på at han skal bygge en mur mot Mexico. Det er to uker igjen til den nye fristen for en avtale løper ut, men det er fortsatt ingen tegn til at en løsning er i sikte.

Trump har muligheten til å oppnå mye i forhandlingene med demokratene hvis han dropper muren. Men det er helt i det blå om han vil gripe denne muligheten.