Vær forsiktige med den forsiktige optimismen

Tall, signaler og synsinger rundt årsskiftet er ganske entydige, og ble oppsummert av sandnesordfører Stanley Wirak (Ap) i hans nyttårstale: «Jeg tror at vi kan si at året 2017 var det året det snudde,» sa Wirak og viste til lavere ledighet, flere ledige stillinger og stor offentlig byggeaktivitet.

Samme budskap kom fra flere av hans ordførerkolleger, for eksempel Irene Lauvsnes Heng (H) i Strand, som meldte at ledigheten hadde gått ned fra 5,6 til 3 prosent i kommunen i løpet av 2017.

På landsbasis meldte NAV før jul at registrert ledighet var gått ned fra 3,6 til 3,1 prosent og de siste dagene har næringslivet kastet seg på optimismebølgen. Det årvisse konjunkturbarometeret fra SR-Bank, som ble presentert onsdag morgen, viser optimisme også når det gjelder det som kommer. 60 prosent av bedriftene i undersøkelsen planlegger å ansette flere og det antydes en ledighet ned mot 2 prosent.

Tirsdag presenterte Næringsforeningen i Stavanger-regionen en undersøkelse blant rundt 700 av medlemmene, som avdekket en nærmest sensasjonell optimisme. Et stort flertall av bedriftene tror både på økt omsetning, økt lønnsomhet og like mange eller flere ansatte en i 2017.

Flere vil ha street-view i oljebrønner. Nå ansettes flere folk

De fleste holder seg likevel innenfor klisjébegrepet «forsiktig optimisme» og det er lurt å holde hodet kaldt litt til. Kanskje vi til og med skal være litt forsiktige med den forsiktige optimismen?

Det er et faktum at vi aldri kommer til å få tilbake alle de oljearbeidsplassene vi hadde for fem-seks år siden. Det positive er at nedturen har skapt en helt ny kostnadsbevissthet innen denne sektoren og at det virkelig har bidratt til omstilling. Bedriften Roxel, som statsministeren nevnte i sin nyttårstale, er et meget godt eksempel på det. Den lave kronekursen er også gunstig for de fleste bedriftene i distriktet.

Oljeprisen har nå ligget på gode 60 dollar fatet over lang tid. Det er bra, men langt fra gamle høyder. Digitaliseringen sprer seg nå også til sokkelen og det er behov for store kompetanseløft både der og på land, så omstillingen er ikke over. Høyere sysselsetting og begrenset lønnsvekst vil likevel hjelpe på. det gjør også den positive stemningen i seg selv.

