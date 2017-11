Rask avklaring om SSB

Striden om omorganiseringen i Statistisk Sentralbyrå har endt med en uforsonlig konflikt mellom byråets administrerende direktør, Christine Meyer, og finansminister Siv Jensen. Det som startet med en åpenbar misnøye blant flere ansatte i byrået, har eskalert til en konflikt om byråets uavhengighet.

Omorganisering på en sentral arbeidsplass er vanskelig å gjennomføre uten reaksjoner fra de berørte. Så også her. Det er ikke urimelig å stille spørsmål ved hvorvidt byrået skal ha en egen og omfattende forskningsavdeling. Det er heller ikke urimelig å stille spørsmål både ved antall ansatte i byrået, hvilke oppgaver de skal ha, og hvordan organiseringen skal være for å gi best mulig nytte av tilgjengelige resurser. Dette er selvsagt oppgaver som tilligger administrerende direktør i tett samarbeid med byråets styre. Og ved vurderingen av slike oppgaver, er det byråets vesentlige samfunnsoppdrag som skal være rettesnoren.

Mye tyder på at Meyer har gått litt vel fort fram, og benyttet metoder i arbeidet som har ført til unødig sterk uro blant profilerte forskere ansatt i byrået. Men det virker heller ikke som om Siv Jensen har bidratt til å dempe konfliktnivået gjennom de møtene statsråden har hatt med Meyer.

Finansdepartementet og Siv Jensen er direktørens leder. Det er imidlertid en kompliserende faktor her, dersom det viser seg at finansministerens inngripen i den pågående interne prosessen i byrået får karakter av at statsråden vil styre byrået. Balansegangen her er vanskelig, men det må aldri oppstå tvil om hvorvidt byråets arbeid er uavhengig av politisk ledelse i departementet.

Byråets arbeid utgjør grunnlagsmateriale til mange mottakere. Også til politiske partier som er i opposisjon til sittende regjering. SSBs rolle er helt sentral i vurderingen og forståelsen av samfunnet, av roller, utfordringer og mulige løsninger. Derfor er også riktig faktagrunnlag helt avgjørende for forståelsen av samfunnsutviklingen. Å la omorganiseringen bero en tid, kan være en del av løsningen. At Siv Jensen og Christine Meyer begge er sterke personligheter som ikke gir seg uten sverdslag, må ikke få utvikle seg slik at byråets tillit svekkes. Derfor må begge bidra til at konflikten løses – og det fort.