EU må mekle med Iran

Det trange Hormuz-stredet som er inngangsporten til de oljerike landene rundt Persiabukta, er verdens travleste skipsled for tankskip. En femtedel av verdens tonnasje av tankskip trafikkerer stredet, som ligger mellom Oman på den arabiske halvøya og Iran. En rekke av disse skipene er eid av norske rederier.

Etter at et iransk tankskip nylig ble tatt i arrest i Gibraltar, anklaget for å frakte olje til Syria i strid med FNs sanksjoner, ble to tankskip, ett av dem britisk, tatt i arrest og ført til havn i Iran fredag i forrige uke. Dette førte til at den britiske regjeringen mandag satt krisestab i London for å forsøke å finne en løsning. Mannskapet på 20 er ifølge iranske myndigheter ført i land for å avhøres.

Atomavtalen

Dette dramaet er bare det siste i en rekke hendelser utenfor og i iransk farvann og luftrom den siste tiden. Samtlige peker dessverre i retning av en ytterligere forverring av forholdet mellom Iran og omverdenen.

Mandag kom også meldingen om at Irans sikkerhetsstyrker har arrestert 19 personer, mistenkt for spionasje på vegne av den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA.

Bakgrunnen for denne økte spenningen er at USA i fjor vår trakk seg fra atomavtalen med Iran, som garanterte lettelser i de økonomiske og politiske sanksjonene mot landet, i bytte for lovnader om at Iran skulle legge sitt program for utvikling av kjernefysiske kapasiteter på is.

Kaos i Washington

USAs president Donald Trump har i stedet innført sanksjoner som innebærer at selskaper som handler med Iran, blir utestengt fra det amerikanske markedet. Det har ført til at en rekke europeiske selskaper har lagt til side sine interesser i Iran.

Trump-administrasjonen er trolig for kaotisk til å kunne gjennomføre et effektivt diplomati i forhold til det iranske prestestyret. Derfor må EU og de europeiske stormaktene vise at de har krefter til å unngå en storkonflikt. Iran er svekket av sanksjonene, men har likevel en meget betydelig militær kapasitet.

Tyskland og Frankrike, sammen med EU-kommisjonen ,peker seg ut som dem som kan opprette kontakter med Teheran med sikte på å senke spenningen. En krig mot Iran, som kan uløste en storkonflikt hele regionen og øke rekrutteringen til globale terrororganisasjoner, vil være en katastrofe. Alle rasjonelle krefter må jobbe imot et slikt utfall.