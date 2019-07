Langt fram for Mattilsynet

Nå henger også mistanken over dem om at de har utviklet sitt eget forvaltningsregime. Den kommer ikke fra tilfeldige utenforstående, men fra departementene tilsynet selv svarer til. Denne uken avdekket Aftenbladet at de tre eierdepartementene til Mattilsynet allerede i november i fjor uttrykte bekymring for tilsynets «forvaltningskvalitet». Dette var før tilsynet som utløste skandalen med den feilaktige tilsynsrapporten fra minkfarmen til Per Olaf Lauvås i Sandnes.

Mattilsynet har fått stadig utvidede oppgaver og troverdigheten er blant annet helt sentral når det gjelder innbyggernes helse og dyrenes velferd. Det krever mye og god koordinering når de faglige rapporteringslinjene går både til Landbruks- og matdepartementet (LMD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Politisk er det LMD og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) som har ansvaret.

I det vanligvis så solide, veldrevne norske byråkratiet går det knapt an å få tydeligere beskjed om at noe er galt enn at det stilles spørsmål ved forvaltningskvaliteten. Det sier også sitt når statssekretær i LMD, Widar Skogan (KrF) ikke kan svare avkreftende på Aftenbladets spørsmål om tilsynet har levd i sin egen boble.

Dokumentene Aftenbladet har fått tilgang til viser at statssekretæren har all grunn til sin bekymring. De viser jo at det i vinter ble nødvendig å stille spørsmål ved om regelverk utvikles i Mattilsynet uten politisk kontroll eller ordinære utredninger. Hvis det virkelig har vært sånn at tilsynet er blitt en stat i staten, der jakt på avvik har vært en hoveddriver, er dette mye verre enn trist.

Forhåpentlig viser de uavhengige undersøkelsene Stortinget har iverksatt at det ikke står fullt så ille til, men dokumentene tyder på at vi har mer med en kultur enn av enkelte avvik å gjøre. Dette bekreftes jo av den umiddelbare avgangen til tilsynsdirektøren i mai. Her lå det mer bak enn tilsynsrapporten fra Sandnes.

Samtidig er det også her det politiske ansvaret kommer inn, fordi det er departementene som definerer rammer og mål for Mattilsynet. Selv om ikke departementene er underlagt den iverksatte granskingen, vil det være naturlig å berøre dette temaet.

«Mattilsynet skal opptre profesjonelt og servicerettet og legge vekt på konstruktiv dialog i møte med brukerne», heter det blant annet i departementets såkalte tildelingsbrev til Mattilsynet for 2019. Sjelden har det vært større behov for å understreke en slik selvfølgelighet.