Svekket opposisjon i Sverige

I åtte år, fra 2006 til 2014, hadde de fire borgerlige partiene i Sverige regjeringsmakt. Moderatlederen Fredrik Reinfeldt var ubestridt statsminister og leder for Alliansen som partikvartetten fortsatt kalles. Etter at de ved valget i fjor mislyktes å ta makten tilbake for andre gang, har samholdet mer eller mindre gått i oppløsning.

Etter månedsvis med forhandlinger valgte Senterpartiet (C) og det liberale partiet (L) å inngå et slags samarbeid som gjorde at sosialdemokraten Stefan Löfven kunne fortsette med sin mindretallsregjering.

Samtidig har en av fjorårets store valgvinnere, Kristeligdemokratene (KD), foretatt flere valg som har økt avstanden innad i Alliansen.

Fortsatt er det svenskenes vanskelige forhold til det store, ytterliggående høyrepartiet Sverigedemokratene (SD) som ligger under. Og da KD-leder Ebba Busch Thor forrige uke spiste formiddagsmat med SD-leder Jimmie Åkesson, kom skillelinjene på den borgerlige siden fram for fullt.

Mens Thor mener at to voksne, folkevalgte representanter bør ha full rett til å spise sammen, har det ikke manglet på kritikk fra de tidligere vennene i Alliansen. Berøringsangsten overfor SD er fortsatt stor.

På én måte har Thor helt rett. Måten SD er oversett på i Riksdagen er ikke bærekraftig så lenge de to styringspartiene Moderatene og Sosialdemokratene ikke finner sammen. Samtidig er det nå det vanskelige begynner, fordi Thor og Åkesson også har begynt å diskutere politikk. Helsespørsmål, energipolitikk og migrasjon var blant de følsomme temaene de to så på sammen.

Når Thor like etter, på svenskenes politikkfestival i Almedalen, erklærte det flerkulturelle Sverige som et dødt politisk prosjekt, medførte det enda hardere kritikk fra de tidligere vennene.

KD regnes som et mer kristenkonservativt parti enn norske KrF, men det er likhetstrekk ved utviklingen. Både fordi det svenske partiet har valgt å ikke inngå samarbeid med de rødgrønne, og fordi de også har skapt uro rundt abortlovgivningen. Thor proklamerte i mai at hun støtter nåværende abortlovgivning, men at det bør være reservasjonsrett for jordmødre. Svaret fra de andre partiene var at dette i realiteten fratar svenske kvinner retten til abort.

På toppen av det hele får KD nå også kritikk for å bidra til det ungarske nasjonalistpartiet får en sentral posisjon i EU-parlamentet.

Thor har tilbakevist det meste av kritikken og mener hun bevisst misforstås. Urolighetene gjør likevel at Löfven, som stadig trues fra venstresiden, sitter tryggere enn på lenge. Sverige har overtatt Norges paradegren: stabilt styre med mindretallsregjering.