Russefeiringen. Få fenomener er bedre egnet til å hisse opp den eldre garde, for eksempel folk som har blitt såpass voksne at de leser ledere i Aftenbladet. For russen er jo så synlig i disse ukene. Russen er uniformert og koordinert. En ekte massemønstring. Og derfor lett å oppdage, peke på og fordømme.

Og for å ha det sagt med én gang: Det er alltid noe å ta russen for.

Ikke i et vakuum

Når russ forlanger at mindreårige jenter skal sende nakenbilder av seg selv for å få lov til å være med i bilene deres, er det selvsagt fullstendig forkastelig. Det er til og med potensielt straffbart.

Men husk at dette ikke skjer i et vakuum. Russen eksisterer i et samfunn med en uheldig fiksering på pornografi og med et problematisk forhold til seksualitet og kropp.

Når russegjenger bruker helt urimelige summer på busser og biler, med millionbudsjetter, egne russelåter og ansatte sjåfører og DJ-er, er det en form for kommersialisering av russetiden som er enkel å problematisere.

Men husk at heller ikke dette skjer i et vakuum. Russen eksisterer i et samfunn der forskjellene øker og der de ser sine egne foreldre og foresatte være opptatt av den statusen det gir å ha mest og størst og best.

Glasshus

Når russ hvert år opplever å bli tvunget til sex, eller at de blir utnyttet mens de er så beruset at de er ute av stand til å samtykke, er det selvsagt alvorlig og straffbart. Men heller ikke dette skjer i et vakuum. Seksuelle overgrep og vold er et problem i hele samfunnet, ikke bare blant russen.

Det kan altså være en god idé å kikke litt på sin egen generasjon før man fordømmer en annen. Det betyr selvsagt ikke at vi mener at det ikke skal være rom for velment kritikk av negative sider ved russefeiringen, men den som sitter i glasshus skal som alltid være forsiktig med å kaste stein.

Mange lokale russestyrer har gjort og gjør et stort og viktig arbeid for å gjøre russetiden inkluderende, trygg og morsom for alle. Og det er tegn i tiden som peker i retning av at kommende russekull vil tone ned pengebruken og hyperkommersialiseringen av russetiden. Dette henger selvsagt blant annet sammen med at de fremste i klimakampen også er de yngste.

Vi ønsker alle russ som i dag møtes i Kongeparken en flott helg med minner for livet. Ta dere en fest!