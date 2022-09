Er det vits i å streike?

AFTENBLADET MENER: Den lengste lærerstreiken noensinne viser hvor lite gjennomslag en gruppe alene har i kommunesektoren.

Lærere ved Bryne videregående skole gikk ut i streik 13. september

«Det er som å bli invitert i middagsselskap, og så har tre personer spist opp middagen før du kommer. Det er egentlig det denne streiken handler om,» sa Tor Arne Gangsø, som er direktør for arbeidsliv i KS – kommunesektorens organisasjon.

Det er lærerstreiken han snakker om. Og hva man enn måtte mene om lærernes krav, illustrerer streiken tydelig hvor lite makt en enkelt gruppe har i tariff-forhandlingene med KS, som altså er arbeidsgiversiden her.

Som andre grupper i Norge, forholder også kommunesektoren seg først til frontfagene – industrien. I år endte lønnsforhandlingene der på 3,7 prosent.

Så får KS innspill fra kommuner og fylkeskommuner, om hva de bør prioritere i lønnsoppgjøret. Det som gikk igjen i år, var bekymring for rekruttering, og aller mest for helse og omsorg. Et enstemmig styre i KS, som består av politikere fra kommuner og fylkeskommuner, ga dermed KS mandat til å løfte nyutdannede for å sikre rekruttering, og for å gi høyere tillegg ved kvelds-, natt- og helgejobbing i helse og omsorg.

Så forhandlet KS med hele 40 fagforeninger. Den største av disse, er LO-tilsluttede Fagforbundet. 37 av disse, inklusive Fagforbundet, sluttet seg til avtaleforslaget. De tre lærerorganisasjonene, der Utdanningsforbundet er størst, gjorde det ikke.

Da de 37 andre skrev under avtalen, ble det protokollført at de har rett til å forhandle på nytt, dersom noen av gruppene i KS oppnår et bedre resultat på andre måter. Det er altså alle eller ingen.

Slik blir en enkelt gruppe knust til pinneved av selve systemet. Prioriterer KS noen opp, må andre vente. Vil du ikke vente, og tenker at det fort kan ta både fem og ti og femten år før turen kommer til din gruppe, kan du jo alltids gå til streik. Men i motsetning til i privat sektor, for eksempel i SAS, vil ikke arbeidsgiversiden tape penger på en streik. Tvert imot, de sparer penger, siden de ikke har lønnskostnader til streikende.

Streikeretten i kommunesektoren finnes selvfølgelig, det er fullt lovlig å streike. Men særlig makt har ikke gruppen som streiker. Den ligger hos alle de andre, som ikke streiker. KS har ikke nødvendig handlingsrom for å løse en slik streik, og det er heller ingenting som tyder på at de synes det er et problem.

At dette systemet skal være i stand til å ta vare på 40 ulike gruppers arbeidsforhold og lønnsutvikling på en god måte, er vanskelig å tro på. Når denne streiken er over, bør det bekymre både politikere, arbeidsgivere og arbeidstakere i kommunesektoren.