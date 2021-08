Hjelp unge fiskere fram!

AFTENBLADET MENER: Interessen for fiskeriyrket er økende. Men unge som ønsker å satse, opplever det vanskelig å kunne lykkes fullt ut. Slipp dem fram!

«For å kunne møte den voksende interessen for fiskeriyrket blant unge må ordningen med åpne grupper utvides ytterligere,» mener Aftenbladet. Foto: Pål Christensen

Her i fylket er det den videregående skolen i Strand som tilbyr utdanning innen fiske og fangst. Det finnes lignende linjer ved ti andre videregående skoler i landet.

I vår laget NRK Rogaland en reportasje fra fiskeri-utdanningen i Strand der to elever tok til orde for å starte eget fiskerlag for unge. De fant det komplisert at næringen styres av eldre fiskere med mange års erfaring, og kapital nok til å skaffe seg både egne fartøyer og ikke minst de kostbare kvotene som de eldre fiskerne holder fast på. Bare den minst mulige kvoten for båter under 11 meter, koster fort opp mot 4 millioner kroner. I tillegg kommer kapitalen som kreves for å skaffe egen sjark.

Kvotene tilhører et lukket system. I en såkalt åpen gruppe kan man imidlertid fiske og levere fangst lokalt uten å måtte kjøpe kvote. Det er ofte veien inn i yrket for dem som vil satse.

Utspillet om et ungdommens fiskarlag ble i vår møtt med ulike reaksjoner. Norges Fiskarlag mente at ungdommene heller burde starte som mannskap på et større fartøy før de kunne drømme om egen båt, slik de selv hadde gjort.

Fiskeriministeren derimot, Odd Emil Ingebrigtsen (H), oppfattet initiativet som positivt. Han viste nettopp til de åpne gruppene der kvotekravet ikke finnes, som en god inngangsport. Og at denne ordningen er noe styrket akkurat i år.

Utspillet fra de unge elevene ved Strand Videregående Skole om et Ungdommens Fiskarlag er vanskelig å bedømme. Men forslaget understreker et åpenbart behov: Når unge viser interesse for et yrke som er viktig, men som har vært i sterk tilbakegang hva utøvere angår, må det møtes positivt. Det kan også være starten på en endring av dagens kvotesystem som har vist en lei tendens til å dreie mer og mer over mot sentralisering rundt de største og mest effektive fiskebåtene som gjør det vanskelig for de mindre kystfiskerne.

For å kunne møte den voksende interessen for fiskeriyrket blant unge må ordningen med åpne grupper utvides ytterligere, og det må også kunne gå an å styre kvotepolitikken mer i retning av å reservere større fangstkvoter nettopp for unge fiskere. Når unge vil velge et slikt yrke er det viktig å slippe dem fram og gi dem muligheten. Også dagens eldre fiskere og de store kvotebesitterne vil ha nytte av det på lengre sikt.