Skylapper hjelper ikke

AFTENBLADET MENER: Det er lite hjelp i populistisk retorikk dersom markedet for norsk olje og gass skrumper inn. EUs radikale klimamål vil uansett bety mye for AS Norge.

Åpningen av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen 7. januar 2020. Blir dette den siste mega-utbyggingen på norsk sokkel? Statsminister Erna Solberg (H) til venstre og daværende olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) til høyre. Foto: Jon Ingemundsen

De nye og ambisiøse klimamålene som nå er vedtatt i EU kan umulig ha kommet som en overraskelse på noen som har fulgt litt med på debatten i Brussel de siste årene. I en verden hvor de andre store forurenserne, særlig USA og Kina, ikke har levert meningsfulle klimakutt, og der USA under Trump til og med meldte seg ut av Parisavtalen, har mange EU-parlamentarikere konkludert med at bare Europa kan gå foran med et godt klimaeksempel.

«Fit for 55», som er EU-parlamentets slagord for planen, innebærer blant annet at biler med fossilmotor ikke skal være tillatt å selge etter 2035, og innføring av en «klimatoll» på varer fra land som har en svak klimapolitikk. EU ønsker en storstilt overgang til mer fornybar energi, noe som er en direkte trussel mot norsk gasseksport til kontinentet.

La det være sagt med en gang: Et politisk vedtak i Brussel endrer ikke markedet over natten. Flere hundre millioner EU-borgere skal fortsatt ha gass i komfyren og diesel på bilen i mange år framover. EU-vedtaket er ikke noen krok på døra for Norges viktigste næring. Men vedtaket er en klar advarsel til dem som tror at klimapolitikken kan ignoreres.

Det blir smått komisk når en så erfaren politiker som Terje Halleland fra Frp advarer EU mot «alenegang» i klimasaken. Som energipolitisk talsmann bør han jo innse at det er Norge som risikerer å bli stående alene, med et produkt ingen vil kjøpe.

Det er typisk for norsk politikk nå noen måneder før valget at det er Frp og Senterpartiet som tilsynelatende tror at det går an å sette på skylappene, ønske bort klimakrisen og ignorere de endringene i markedet som nå kommer i raskt tempo. Dette gir dem anledning til å score noen billige poenger, men dette er ikke nok til å vinne kampen.

Sp og Frp befinner seg på hver sin side, men kjemper om en gruppe velgere som er nokså like. Disse velgerne vil høre at det bare er å fortsette som før. Men dette er å holde folk for narr. Det hjelper fint lite å bruke hundrevis av milliarder kroner på nye utbygginger på norsk sokkel dersom markedet for olje og gass skrumper inn.

Hvis det blir regjeringsskifte etter valget i høst, vil denne saken bli en ytterligere belastning på forholdet mellom klimaskeptikerne i Senterpartiet på den ene siden, klimaforkjemperne i SV på den andre og med Ap i midten. Senterpartiet er klar motstander av at Norge skal slutte seg til EUs klimaplan.

Næringslivet er – heldigvis – oftest raskere ute med å reagere på endringer i markedet enn politikerne. Omstillingsviljen i teknologibransjen er stor og voksende. Det gir håp om at Norge vil takle også denne utfordringen.

