Cruisetrafikken er et gode for hele regionen

AFTENBLADET MENER: Cruisediskusjonen i Stavanger er eksempelet på at et lite problem kan gjøres til et stort, uoverstigelig hinder.

Den stadige knuffingen mellom lokalpolitikerne om hvordan cruisetrafikken skal legges opp, er et bevis på at diskusjonen ikke er død. Den går i alle retninger og det brukes all slags argumenter for eller mot cruiseskip i Stavanger havn.

I tillegg er det en underliggende konflikt mellom medlemskommunene i det interkommunale havnevesenet: stavangerpolitikerne vil helst ordne opp på egen hånd, men saken angår selvsagt også Randaberg og Sola. Det er kontroversielt å si fra seg inntekter fra cruisetrafikken, samtidig som de skal betale for nye kaier.

Det er ikke sånn at ingen vil ha cruiseskip i Vågen. Mange setter pris på at en av Norges viktigste havnebyer kan tilby plass tett på sentrum. Og det er mange som setter pris på at Stavangers gater, museer og andre turistattraksjoner fylles opp av folk. Det er lenge til det blir for trangt i gatene våre.

Pandemien har gitt oss to sesonger nærmest uten cruisetrafikk. Det har vært et savn. Og det har satt arbeidsplassene til turistguider, båtmannskap, butikkansatte, museumsansatte og veiledere på Jernaldergården i fare.

Det vil alltid være yrker som forsvinner, for eksempel på grunn av ny teknologi eller politiske vedtak. Hvorfor vi skal fortelle hederlige turistveiledere at akkurat de ikke har livets rett, er likevel vanskelig å forstå

Stavanger har i flere år vært sammen med de andre store cruisedestinasjonene om å lage felles retningslinjer for denne trafikken. Begrensning av utslipp har stått øverst på sakslisten. Det hjelper ikke på klimaet å jage disse skipene til Sandnes eller til Haugesund. Det er heller ikke god næringspolitikk å lage en kvoteordning som fører til at alle anløp blir presset inn i en begrenset tidsperiode. Skal det lages kvoter, bør det tas hensyn til både årstider, skipsstørrelser og antall passasjerer.

I det store og hele er cruisetrafikken et gode for hele stavangerregionen, men byens politikere ser bare de negative sidene. Vi ser at vanligvis framoverlente politikere sjangler sidelengs og baklengs i et viktig spørsmål både for næringslivet og folkelivet.

Det vi heller vil se er at politikerne nullstiller seg og arbeider for en bærekraftig cruiseframtid for alle norske cruisedestinasjoner. Stavanger sentrum er en slik destinasjon.