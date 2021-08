Uakseptabelt

AFTENBLADET MENER: EU og Norge må ta ansvar for å rydde opp i Libya.

Migranter og flyktninger blir reddet av redningsbåter, men mange blir sendt til interneringsleire i Libya. Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI / X07045

Redningsbåter plukket forrige helg opp mer enn 700 migranter og flyktninger som forsøkte å krysse Middelhavet, ifølge hjelpeorganisasjoner i området. De fleste utenfor Libya og Malta.

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) døde minst 1146 migranter på sjøen i sitt forsøk å komme til Europa i løpet av de seks første månedene i år. Dette er mer enn dobbelt så mange som i samme periode i fjor.

Mange båter blir stanset av den libyske kystvakten, som returnerer migranter og flyktninger til interneringsleirer. Mer enn 14.000 menn, barn og kvinner sitter i disse leirene.

Pengebidrag

EU har til sammen bidratt med over 470 millioner kroner i støtte til libyske grensemyndigheter og kystvakt gjennom EUs fond for å bremse strømmen av flyktinger og migranter over Middelhavet (EUTF). Der bidrar også Norge .

Både Leger uten grenser og FN har advart mot en voldsbølge mot migrantene og flyktningene i landet, og forteller om tortur, menneskehandel, voldtekt og andre overgrep i interneringsleirene.

FNs høykommissær for flyktninger har dokumentert flere hundre tilfeller av voldtekter i leirene. Leger uten grenser måtte i juni suspendere sine aktiviteter i to interneringsleire i Tripoli på grunn av risikoen for deres ansatte, etter gjentatte tilfeller av vold mot flyktninger og migranter.

Det er mellom 700.000 og én million migranter i Libya i dag, ifølge IOM. I tillegg har over 373.000 libyere blitt fordrevet i sitt eget land. Da sier det seg selv at antallet som vil prøve å komme seg til Europa, antallet som drukner og antallet som havner i interneringsleirene bare vil øke.

Ta ansvar

FNs menneskerettskontor ba nylig Libya og EU om å revidere sine redningsoperasjoner.

Da levningene av 15 måneder gamle Artin Irannezhad ble funnet i sjøen ved Karmøy i Rogaland første nyttårsdag i år, ble dette en sjelden påminnelse om de over 80 millioner menneskene i verden som har blitt tvunget til å forlate sine hjem, og som risikerer livene sine for et bedre liv.

Men selv om det er langt borte, har Norge også et ansvar. Skal vi bidra med penger og midler til å hjelpe mennesker der de er, må både Norge og EU sørge for at forholdene der de er ikke er grusomme og bryter med menneskerettighetene.

Det som skjer i Libya i dag er rett og slett uakseptabelt.