OL, skandaler og pandemi

AFTENBLADET MENER: OL i Tokyo har møtt stor motstand i befolkningen, og har vært preget av en rekke skandaler.

Japans OL-sjef Seiko Hashimoto mener arrangementet vil være trygt, selv om helseeksperter har advart. Foto: Kyodo News

Torsdag fikk sjefen for åpningsseremonien, Kentaro Kobayashi, sparken, dagen før åpningen av OL i Tokyo. Grunnen var en sketsj fra 1990-tallet der den tidligere komikeren gjorde narr av Holocaust. En video av dette har den siste tiden blitt delt på sosiale medier.

Dette var den siste i en rekke slike skandaler under oppkjøringen til idrettsarrangementet.

For bare noen dager siden sa en av komponistene som var ansvarlig for musikken til åpningsseremonien opp sin stilling etter at det kom fram at han hadde mobbet handikappede medelever på skolen.

I mars sa kreativ direktør Hiroshi Sasaki også opp etter at han foreslo at den japanske komikeren Naomi Watanabe kunne opptre som en «Olympig» (en olympisk gris. Og i februar måtte sjef for organiseringskomiteen, Yoshiro Mori, gå fra sin jobb etter at han sa kvinner snakker for mye og at møter med kvinnelige styremedlemmer tok for lang tid.

Smittefrykt

Disse skandalene innad i systemet er likevel relativt små sammenlignet med det befolkningen oppfatter som den største skandalen - at OL i det hele tatt blir arrangert midt under en pandemi.

I en spørreundersøkelse nylig svarte 55 prosent av folk i Japan at de var mot OL. De frykter at det kan bli et superspreder-arrangement. For bare en tredjedel av befolkningen i landet er vaksinert. Bare 23 prosent er fullvaksinerte.

Og så langt viser tallene at smitten er i ferd med å spre seg. Fra 1. juli har det blitt påvist koronavirus hos 91 personer tilknyttet OL, også blant utøvere. Smitten øker også i befolkningen generelt.

Så mye at en ny unntakstilstand er innført i Tokyo. Der planen egentlig var å tillate 10.000 publikummere under arrangementene, vil de olympiske øvelsene nå foregå uten publikum.

I Tokyo er det også innført restriksjoner for åpningstider på barer og restauranter, og på alkoholservering. Innbyggerne i byen har blitt oppfordret til å unngå unødvendige reiser og til å ha på seg munnbind til og fra jobb.

Trygt?

Den internasjonale olympiske komite (IOC) har insistert på at OL i Tokyo vil være trygt. Men helseeksperter har advart i flere måneder om at arrangementet kan bli en katalysator for et massivt utbrudd i hele landet.

Frykten er ikke nødvendigvis smitte blant utøverne, som lever under strenge regimer med testing og restriksjoner. Men for at mennesker fra hele verden, og fra land med økende smitte, skal ta med seg viruset og at frivillige og ansatte skal ta det med seg videre ut i befokningen.

Med dette bakteppet har OL i Tokyo nå så smått startet. For Japans befolkning er håpet at skandalene ikke fortsetter. Men at det blir et trygt arrangement, med større kontroll på smitten enn på oppkjøringen til OL.