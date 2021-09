Guinea fortjener bedre

LEDER: Kuppmakerne i Guinea fordømmes av FN, men på gatene i hovedstaden er det mange som er glade for å være kvitt en stadig mer diktatorisk president.

Kuppleder Mamadi Doumbouya, lederen for Guineas spesialstyrker, etter kuppet i det vestafrikanske landet søndag. Han lover nyvalg, men har opphevet grunnloven, oppløst regjeringen og stengt grensene.

Da Alpha Conde (83) ble valgt til Guineas president i 2010, var det mange som jublet. Conde var en kjent opposisjonell og en iherdig forkjemper for demokrati og korrupsjonsbekjempelse.

Politisk uro har vært regelen, snarere enn unntaket, i det vestafrikanske landet med rundt 11 millioner innbyggere. Og historien om Condes vekst og fall har mange likhetstrekk med tilsvarende historier fra andre land i nærheten. De siste ukene og månedene har brakt uro og maktskifter blant annet i Mali og Tsjad.

Til tross for sin beskjedne størrelse og folketall, spiller Guinea en internasjonal rolle som verdens største eksportør av mineralet bauxitt, som er hovedråstoffet i aluminiumsproduksjon. Mesteparten av befolkningen ser ingenting til disse inntektene.

Og nettopp dette gjør også Guinea til nok et eksempel på noe som hjemsøker mange utviklingsland med store naturressurser: De som har makten kan fort falle for fristelsen til å berike seg, på bekostning av landets innbyggere.

Kuppmakerne, med lederen for landets militære spesialstyrker i spissen, mener nettopp at Conde har forrådt sine egne innbyggere gjennom utstrakt korrupsjon og vennetjenester. Da Conde også ville endre grunnloven for å kunne fortsette som president ut over to perioder, bestemte altså deler av hæren seg for å gripe inn. Ikke for første gang. Da Conde tok over i 2010, var det etter en periode med to ulike militærdiktaturer.

Kuppet fordømmes både av FN og fra mange afrikanske naboland. Russland, som er en nær alliert av Guinea og Conde, fordømmer også kuppmakerne. Det samme gjør USA. Men i hovedstaden Conakry har det de siste dagene vært store demonstrasjoner der kuppmakerne har fått støtte.

Oberst Mamadi Doumbouya, lederen for kuppet, er en tidligere legionær i den franske Fremmedlegionen. Han sier at grunnloven er suspendert, regjeringen oppløst og grensene stengt. Han har lovet at landet vil oppfylle sine avtaler om leveranser av bauxitt, og har sagt at målet er nyvalg innen 18 måneder.

Mengder av politiske fanger er ifølge Doumbouya frigitt. Conde, som de siste årene har opptrådt mer og mer undertrykkende og voldelig mot politiske motstandere, skal være i husarrest, men skal ikke ha kommet fysisk til skade under kuppet.

Folket i Guinea har dessverre all grunn til å frykte at også de nye makthaverne i landet vil være motivert av muligheten til å tjene seg rike på landets mineralressurser. La oss håpe at det ikke blir utfallet, men historien gir dessverre ikke så mange grunner til optimisme.

