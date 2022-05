Det holder nå, Bjerkreim

AFTENBLADET MENER: Bjerkreim kommune bør ikke anke saken der en kvinne er tilkjent erstatning etter å ha blitt alvorlig mobbet på skolen.

Bjerkreim kommune må betale 1,3 millioner kroner i erstatning til en kvinne som i en årrekke ble mobbet mens hun var elev ved Bjerkreim skule. Det går fram av en dom avsagt i Sør-Rogaland tingrett onsdag.

Den nå 21 år gamle kvinnen, som har fått påvist en posttraumatisk stresslidelse som følge av mobbingen og er 30 prosent ufør, får også dekket sine saksomkostninger, slik at kommunen til sammen skal betale i overkant av 2,2 millioner kroner.

Den mye omtalte mobbesaken har versert i flere år, og har allerede vært oppe i Høyesterett. Bjerkreim kommune mente nemlig at saken måtte avvises som foreldet, noe Høyesterett avviste.

Ordføreren i Bjerkreim, Kjetil Slettebø (Sp) har vært ordknapp i sine kommentarer til dommen, og viser i stedet til en kortfattet melding på kommunens egen nettside. Der framgår det at kommunen har vært uenig med kvinnen, og at de nå studerer dommen. Og til slutt skriver kommunen at den «i utgangspunktet ikke er motivert til å anke saken».

Vi håper virkelig at den setningen blir retningsgivende for kommunen. For dommen som er avsagt, er klinkende klar på at mye av den mobbingen kvinnen ble utsatt på mens hun var elev ved Bjerkreim skule, kunne vært unngått:

«Jenta ble utsatt for mobbing på Bjerkreim skule. I tillegg er kommunen ansvarlig for å ikke ha ivaretatt hennes psykososiale miljø på ungdomsskolen. Dersom kommunen hadde iverksatt nødvendige tiltak er det klart mest sannsynlig at mobbingen av jenta ville vært unngått».

Kvinnens advokat, Bernt Hodne, mener at denne saken skulle ha vært løst mye tidligere. Det er vi enige med Hodne i. Bjerkreim kommune har i stedet valgt å stritte imot i årevis. Hvorfor?

Det er det selvsagt ingen gitt å svare utfyllende på. Men det er ikke tvil om at det etterlatte inntrykket er at kommunen har gått i forsvarsposisjon, slik den også har gjort i andre, liknende saker som har handlet om mobbing i grunnskolen.

Kommunen har blant annet hevdet at saken er «kompleks» og at kvinnens egen adferd mens hun var elev kan ha bidratt til problemene hun opplevde. Kommunen har til og med hevdet at hun ikke ble utsatt for mobbing.

Kvinnen selv sier at hun har forberedt seg mentalt på at kommunen kan komme til å anke dommen, og dermed forlenge en prosess som allerede har blitt pinlig lang og en enorm ekstrabelastning for den unge kvinnen.

Vi for vår del oppfordrer kommunen til å ta seg selv på ordet og la være å anke denne dommen. Det er nok nå.