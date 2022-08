Uro rundt tariffoppgjørene

AFTENBLADET MENER: Har vi egentlig den beste formen for tariffoppgjør? Og vil nye tider og nye utfordringer kreve andre og mer kreative løsninger?

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har advart mot et lønnsoppgjør som utfordrer den såkalte «frontfagsmodellen». Men vil nye tider og nye utfordringer kreve andre og mer kreative løsninger?

SAS-pilotene har takket ja til avtalen som hindrer dem fra å gå til ny streik de neste fem årene. Det er en spesiell avtale. Men sett fra en presset arbeidsgivers synspunkt kan det virke greit med en garantert fredsperiode.

Arbeidskonflikter som ender med streik legger et betydelig press på begge partene. Streik er et virkemiddel som kan bidra til løsninger. Derfor kan det ikke være et mål for arbeidsgivere å sørge for fredsplikt i lengre perioder.

Streik har vært og er fortsatt en viktig kilde til at tariffoppgjør som er

kompliserte og vanskelige finner en akseptabel løsning. Men det er viktig at streik eller lockout ikke misbrukes.

Våren og forsommeren var urolig på flere tariffområder. Flyteknikerstreiken utløste også en lockout. SAS på sin side møtte streiketrusselen fra pilotene med trussel om lockout. Lærere i Norge er egentlig i streik, selv om det ikke medfører store konsekvenser foreløpig.

Streikevåpenet er for enhver ansvarlig fagorganisasjon et alvorlig virkemiddel. Men det legger også et alvorlig press på arbeidsgiverne. Sistnevnte har rett nok lockout som motvåpen, men det brukes

sjelden. Og slik bør det være. Utestengelse medfører bare ytterligere eskalering av en allerede pågående konflikt.

Både sykepleiere, lærere og andre offentlig ansatte har forsøkt å utfordre frontfagsmodellen. Modellen er klok og riktig, men den kan også være en kilde til økte lønnsforskjeller.

Det er nemlig ofte slik at frontfagene innen eksportindustri og andre utsatte næringer lett oppnår annen form for lønnsglidning, mens offentlig ansatte blir stående uten. Skal noe endres i en situasjon med galopperende priser og fare for lønnsgalopp i årene som kommer, må det være å pålegge nettopp

frontfagene å holde seg i skinnet uten å ta ut ekstra ut over tarifftilleggene.

Både sykepleiere og lærere, og kanskje også flyteknikere, har et særdeles godt poeng når de ønsker å bruke tariffoppgjørene til å hente inn noe av det forspranget noen av frontfagene skaffer seg fra år til år.

Det er viktig at frontfagsmodellen ikke utvikles til et instrument som øker lønnsforskjellene mellom ansatte med tilnærmet lik kompetanse og jobbansvar. Da kan faren for streik og konflikter vokse seg urimelig stor.