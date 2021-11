Behov for skattereform

AFTENBLADET MENER: Skatteendringene fra regjeringen Støre følger et kjent mønster: Litt økt formuesskatt og litt økt inntektsskatt for de med høyest formue og inntekt. Men det endrer lite på skjevfordelingen.

Mandag la regjeringen Støre fram sine endringsforslag til statsbudsjettet.

Norge er og blir et skattefinansiert velferdssamfunn der utjevning og små forskjeller utgjør en styrke. Vi skal for eksempel ikke se bort ifra at den sterke tilliten vi har til myndigheter og fagpersoner her til lands, blant annet skyldes at de aller fleste finner seg vel til rette, og makter å skaffe seg gode liv innenfor rammene som gjelder. Denne gjennomgripende positive holdningen er en styrke. Det som kan true denne grunnleggende samfunnsholdningen er imidlertid at forskjellene øker, og at

forskjellene blir så store at faren for sosial uro vokser i takt med forskjellene.

Vi er neppe der ennå. Men det er viktig å unngå at vi kommer dit. Derfor er det viktig å gjøre noe grunnleggende med de mekanismene som øker den økonomiske ulikheten mellom grupper. Og da trengs det trolig mer grunnleggende endringer enn å lappe på det eksisterende skatteregimet.

Det er forståelig at regjeringen ikke kan foreslå omfattende endringer allerede i neste års statsbudsjett. Til det er tiden for knapp, og bindingene i det økonomiske opplegget som er lagt av Solberg-regjeringen for sterke. Derfor er det viktig å starte arbeidet med en mer gjennomgripende reform allerede nå.

Fagsjef i Tankesmien Agenda, Hannah Gitmark, skrev nylig en kronikk i Dagsavisen og viste til studier fra SSB som sier at den rikeste tusendelen av nordmenn i 2018 betalte 11 prosent av inntekten sin i skatt. Det er under halvparten av en vanlig sykepleier eller lærer, som betalte 25 prosent, skrev Gitmark.

Å finne et varig skattesystem er vanskelig. Når penger skal hentes inn for å finansiere vår felles velferd, er ofte noen kroner ekstra i skatt fra alle, mer inntektsbringende enn noen tusenlapper fra de få rikeste. Grunnrentebeskatning fra virksomheter som utnytter våre felles naturressurser kan være ett element å se nærmere på.

Solbergregjeringen satte før sin avgang ned et skatteutvalg, men uten at skjevfordeling og utjevning er en del av mandatet. Dette bør regjeringen Støre endre på raskt. Uten en grunnleggende reform som i større grad skattlegger de mest velstående blant oss, kan vi ikke opprettholde alle de samfunnsverdiene som skapes gjennom utjevning og likeverd.