Slå ring!

AFTENBLADET MENER: Vi vet ikke hva motivet for terroren var. Men skeives redsel skal vi ta på dypeste alvor.

Mange hadde lørdag ettermiddag lagt ned blomster og regnbueflagg ved åstedet i Oslo.

«Selv om vi ikke vet om det skeive miljøet var målet, vet vi at det skeive miljøet er offeret», sa statsminister Jonas Gahr Støre lørdag ettermiddag.

To personer ble skutt ned på åpen gate i Oslo natt til lørdag, ti ble alvorlig, men ikke livstruende skadet i skytingen, elleve ble lettere skadet i kaoset og panikken som oppsto. Terrorhandlingen skjedde utenfor to utesteder. Det ene, London, har i årevis vært et velkjent og populært møtested for skeive. Og det skjedde kvelden før et lenge etterlengtet Pride.

Vi vet ikke om motivet for den umenneskelige handlingen var å ramme skeive, om motivet var et helt annet, eller om tid og sted var tilfeldige.

Men det har rammet skeive. Femti år etter at man opphevet loven som gjorde det straffbart å leve homofilt, er skeive ennå vant til å leve med at det kan være litt farligere å være dem, at de løper en større risiko enn andre når de går ut, at de kan bli utsatte for trakassering, hat, utestengelse, eller vold. Ennå er det å være skeiv også å møtes av oppfatninger om at du burde vært en annen, du burde endret hvem du er. For den du er, forstyrrer og provoserer andre.

I disse dagene skal vår støtte og omtanke gå til de pårørende, de som ble rammet, og til alle dem som nå er redde.

Gjerningsmannen, Zaniar Matapour, ble raskt overmannet av sivile, og så pågrepet av politiet, bare minutter etter at han begynte å skyte. Han er 42 år, norsk statsborger, med bakgrunn fra den kurdiske delen av Iran. PST, Politiets sikkerhetstjeneste, har visst om ham siden 2015. Han er tidligere dømt for vold og trusler, og i en dom fra 2016 er han omtalt som paranoid schizofren. Vi vet at PST var i kontakt med ham så sent som i mai, bekymret for kontakten han har hatt med ekstreme, islamistiske nettverk. Flere medier meldte i helgen at han har hatt kontakt med jihadisten Arfan Bhatti, som regnes som svært sentral i det islamistiske miljøet i Norge. Han er straffedømt flere ganger, blant annet for medvirkning til skytingen mot synagogen i Oslo i 2006. Bhatti har nylig også kommet med trusler mot homofile i sosiale medier.

Vi skal ikke spekulere. Og det er ikke nå vi skal finne det vi selv måtte mene er drivere, årsaker og motiver. Vi vet så lite, og det er heller ikke sikkert vi får så klare svar som vi ønsker og trenger,

Men vi skal uansett ta skeives frykt, redsel og sinne på dypt alvor, og slå ring om de helt grunnleggende menneskerettighetene som skal gjelde alle, uansett hvem du er.