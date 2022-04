Spellemannprisen i trøbbel

AFTENBLADET MENER: Spellemannprisen trekker ikke enormt mange seere lenger. NRK må likevel løse det bedre enn å dele ut priser en og en, på tidspunkter ingen vet om.

Vi gratulerer Tønes med Spellemannprisen, selv om den ble delt ut på ganske stusslig vis.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Da jeg var nominert sist, for snart 20 år siden, var det fortsatt sånn at alle prisene ble delt ut samme kvelden. Det var ærefullt og høytidelig, og om ikke alle kategoriene var like spennende for alle så var det en føkkings prinsippsak at de i hvert fall var like viktige på akkurat denne kvelden. Gleden og anerkjennelsen skulle gis til alle vinnere foran hele musikk- Norge.» Det skrev artisten Marthe Valle på facebook, etter at Tønes hadde fått Spellemannprisen i kategorien viser og visepop utdelt i radioprogrammet «Trafikk og musikk» på P1 mandag. Heller ikke Tønes visste at det var det som skulle skje, han trodde han skulle i et intervju sammen med de andre nominerte til prisen.

Les også Tønes trodde han skulle på et vanlig intervju, men vant Spellemannpris: – Det er litt irriterende

I 2012 benket 1,2 millioner nordmenn seg foran tv-en for å se utdelingen av Spellemannprisen. I fjor gjorde 465.000 det samme. Prisutdelinger samler oss ikke foran tv lenger. Det er det jo i grunnen en del ting som ikke gjør, strømmetjenester har endret vanene våre radikalt. Vi velger det vi vil se, og når vi vil se det.

Prisen har 28 kategorier. Det blir en veldig lang direktesending. Samtidig er det lett å være enig med Marthe Valle, akkurat denne ene kvelden kunne de alle fått skinne like mye, kjenne seg like viktige, og få være like mye i rampelyset. Enten de driver med barnemusikk, elektronika, pop, eller låtskriving.

I år blir hele 20 av prisene delt ut på forhånd, og bare åtte på direkten.

Vi tror både NRK og Spellemannprisen når de sier at det de prøver på, er å gi Spellemannprisen større plass, og alle nominerte større rom. Alle prisene som blir delt ut på forhånd, blir sendt i opptak fredag kveld, etter direktesendingen, og etter Lindmo.

Men for alle disse, så går lufta helt ut av ballongen. De andre nominerte til vise og visepop-prisen, var ikke en gang med i radiosendingen den ble delt ut i. Det blir ingen sitrende spenning, ingen oppbygging framover mot den store utdelingen. Og er det noe vi har blitt vant til fra tv-selskapene ellers, NRK inkludert, så er det at det skal konkurreres i alle underholdningsprogrammer, spenning skal bygges opp, noen skal vinne, noen skal ikke. At dette elementet blir fislet helt bort, er er rart valg.

Les også Tønes om pris: «Det blei fryktelig feil, alle sko våre i ein stor sal»

NRK og Spellemannprisen sitter igjen med en stor utfordring: Hvordan skal de klare å ta vare på den spenningen, for alle artister og alle seere, uten å lage en uendelig lang direktesending som stadig færre ser på?

Det er en stor utfordring. Men de kan klare bedre enn dette. Det fortjener de fremste i norsk musikkliv, uansett sjanger.