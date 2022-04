Mer usikkerhet med Le Pen

AFTENBLADET MENER: Vinner Marine Le Pen presidentvalget i Frankrike, kan vi vente oss mer ustabilitet i Europa.

Marine Le Pen fra Nasjonal samling er igjen en av to presidentkandidater i det franske valget.

Søndag gikk franskmennene til valgurnene i den første valgrunden i landet. Det står nå to kandidater igjen - nåværende president Emmanuel Macron og utfordrer Marine Le Pen fra partiet Nasjonal Samling. Andre valgrunde er 24. april.

Under forrige valg vant Macron suverent mot Le Pen, men denne gangen er det mer usikkert.

Det franske meningsmålingsbyrået Ifop har en prognose på 51 prosent til Macron og 49 prosent til Le Pen. Macron hadde for fem år siden en oppslutning på over 60 prosent på meningsmålingene før andre valgomgang. Han fikk til slutt 66 prosent av stemmene.

Macron sa i talen sin mandag at valget om to uker er avgjørende for både Frankrike og Europa, og at de handler om hvilken sivilisasjon man vil ha. Mens det bildet Le Pen prøver å male av Macron er at han ikke er en president for Frankrike. Han forstår seg ikke på vanlige folks bekymringer, og er bare opptatt av internasjonal storpolitikk.

For mens Macron har blitt beskyldt for å prøve å kapitalisere på sine diplomatiske forsøk på å stanse krigen i Ukraina og å ta lett på valget i sitt eget hjemland, har Le Pen brukt måneder på å reise rundt i landet for å framstille seg seg som en forkjemper for vanlige folk, mot eliten.

Le Pen har tidligere hatt et nært forhold til Russlands president Vladimir Putin, hennes parti har også fått flere lån fra en russisk bank, men hun har klart å distansere seg fra det Putin har gjort i Ukraina.

Mathieu Galliard, sjef for meningsmålingsbyrået Ipsos sa til Reuters at det er færre nå enn før som svarer at de ser på Le Pen som skremmende. Sammen med Eric Zemmour, som også tilhører ytre høyre fløy i fransk politikk, fikk hun tilsammen 30 prosent av velgerne søndag.

Dersom Le Pen kommer til makten, kan både EU og Nato komme til å se store endringer.

Hun har uttrykt ønske om å trekke Frankrike ut av forsvarsalliansen for «å ikke bli involvert i konflikter som ikke er våre». Le Pen har lagt fra seg kravene om utmelding fra EU. Men hennes parti er likevel svært euroskeptiske, med planer om å redusere Frankrikes bidrag til EU og endre på regelen om fri flyt av varer og mennesker innenfor Schengen-området.

I tillegg har Le Pen et uttrykt ønske om et tettere samarbeid med Ungarns president Viktor Orban, som både støtte Putin og som leder en regjering som har lagt begrensninger på ytringsfriheten og media. Og som har svekket domstolenes uavhengighet og utfordret sivilsamfunnet.

Et Frankrike under Le Pen vil være noe helt annet enn et Frankrike under Macron.