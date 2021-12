Desmond Tutus minne

Aftenbladet mener: Desmond Tutu vil bli husket for sin vilje og moralske mot til å påpeke urett, uansett hvem han da måtte peke på.

Erkebiskop og fredsprisvinner Desmond Tutu er død, 90 år gammel.

Det var i huset til erkebiskop Desmond Tutu at Nelson Mandela sov den første natten i frihet i 1990. Det var Desmond Tutu han ba om å lede sannhets- og forsoningskommisjonen i 1995, etter at Mandela hadde blitt president i Sør-Afrika, og skulle prøve å bringe folket i det tidligere apartheid-landet såpass nært hverandre at de kunne finne en slags fred.

Sør-Afrika skulle ikke straffe sine forbrytere slik nazistene hadde blitt straffet i Nürnbergprosessen etter andre verdenskrig, og de skulle heller ikke la forbryterne slippe å gjøre opp for seg. Løsningen ble at lederne for det gamle apartheidregimet måtte forklare seg sant om hva de hadde gjort, for å kunne få amnesti. Ofrene vitnet om hva de hadde vært utsatt for, og skulle få erstatning. Kommisjonens arbeid har vært omstridt, særlig i ettertid.

– Å tilgi er ikke det samme som å glemme, det er faktisk å huske – å huske, men ikke bruke retten til å slå tilbake. Det er muligheten til en ny begynnelse, spesielt hvis man ikke ønsker å gjenta det som er skjedd, har Tutu sagt. Det sitatet vil bli stående.

Det samme vil hans uredde evne og vilje til å se og påpeke urett. Han kjempet mot apartheidregimet i sitt eget land fra 1970-tallet. Han kritiserte lederne i Pretoria, han oppfordret resten av verden til å bruke sanksjoner og boikott for å tvinge regimet til å slippe makten.

Men han stoppet også en svart mobb før de satte fyr på en mistenkt politi-informant, han minte de undertrykte i eget land om at de kjempet for grunnleggende rettigheter og rettferdighet, og dermed måtte stå for det samme selv.

På reise i Storbritannia kritiserte han landet for å være todelt, og ha altfor mange svarte i fengslene sine. På besøk i Israel sammenlignet han måten israelerne behandlet palestinerne på Vestbredden og i Gaza med de svartes situasjon i Sør- Afrika, og da den norske regjeringen ikke ville ta imot Dalai Lama, for ikke å irritere Kina, ga han oss opp, og slo fast at nordmenn på den ytterste dag ville ende opp på et svært varmt sted. «Gud gråter», sa han da Donald Trump ville flytte den amerikanske ambassaden i Israel til Jerusalem. Han kritiserte ANC - frigjøringsbevegelsen i Sør-Afrika og Mandelas parti, for ikke å gjøre nok for de fattige, og sin egen kirke for det samme.

Han fikk Nobels fredspris i 1984, for sin uredde, ikke-voldelige kamp mot apartheid. Han vil bli husket for sin evne og vilje til å påpeke urett, uansett hvem han da måtte peke på. Og for den samme viljen til å anerkjenne andres menneskelighet, uansett hvem de var. Verden har ikke kjent mange som Desmond Tutu. Måtte hans minne og moralske mot inspirere mange.

