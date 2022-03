Russiske stemmer må høres

AFTENBLADET MENER: Det er ingen ytringsfrihet i Russland. Vi må sørge for at frie, russiske stemmer har trygge steder å ytre seg fra.

Redaktør Marina Ovsyannikova ble bøtelagt for å ha holdt opp en plakat mot krigen under en nyhetssending.

Russland har strammet grepet om egne innbyggere. Restriksjonene på hva som er lov å ytre eller informere om, har ikke vært strammere siden sovjetperioden.

Det er forbudt for russiske medier å bruke ordet «krig». Krigen i Ukraina må omtales som «spesialoperasjon.» Det russiske parlamentet har vedtatt en lov som kan gi 3 til 15 års fengsel for å spre det de kaller «falske nyheter» om den russiske invasjonen. Og alt som ikke kommer fra den russiske regjeringen kan tolkes som - nettopp - «falske nyheter». NRK, CNN, CBS og flere andre vestlige medier hentet hjem sine journalister i landet på grunn av denne nye loven. Flere vestlige medier, blant dem BBC og Deutsche Welle, er blokkerte i Russland, det samme er tilgangen til Facebook, mens tilgangen til Twitter er redusert.

Novaya Gazeta, det siste store, uavhengige avisen i landet, har sagt at de har slettet all informasjon om krigen. Andre uavhengige nettsteder, radio- og tv-kanaler, har sluttet å publisere, og mange av journalistene deres har flyktet.

Da den svært modige tv-redaktøren Marina Ovsyannikova 14. mars brøt inn i Russlands mest sette kveldsnyheter, med plakaten «Stopp krigen. Ikke tro propagandaen. Her lyver de for deg.» 14. mars i år, ble hun selvsagt arrestert. Hun skal så langt bare ha fått en bot.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen OVD-info er 14.853 mennesker så langt pågrepet for å ha protestert mot den russiske invasjonen av Ukraina. Tallene er fra 13. mars.

EU stengte kort tid etter invasjonen de statlige, russiske tv-kanalene ute, for å hindre dem i å spre propaganda. Avgjørelsen har med rette blitt kritisert - den kan gjøre det lettere for det russiske regimet å stenge ute alt de ikke selv kontrollerer.

Russlands frie stemmer trenger hjelp, støtte og beskyttelse. Ifølge New York Times har titusenvis av russere flyktet til Tyrkia. Mange av dem er aktivister, journalister og bloggere, som frykter å bli arresterte for ytringene sine.

I Stavanger merker Fribynettverket Icorn pågangen. 75 byer over hele verden er medlemmer av nettverket, som ble etablert for å kunne gi forfulgte forfattere, journalister og kunstnere et fristed. Byene skal slik bli et instrument internasjonalt for demokrati og menneskerettigheter. De er en viktig organisasjon for dette arbeidet, nettopp fordi det er de frie ytringer og forfulgte stemmene de skal gi rom for.

Men det sier seg selv at Icorn-byene alene ikke vil klare å gjøre nok, eller ta imot mange nok. Følgene av krigen i Ukraina er også at russere flykter, og trenger beskyttelse. Vi må gi plass til dem også, så ikke stemmene deres stilner.