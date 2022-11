Hvad gør vi nu, lille du?

AFTENBLADET MENER: Socialdemokratiet og Mette Frederiksen vant, men alt er fremdeles uklart etter valget i Danmark.

Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet vil fortsette som statsminister etter valget i Danmark, men det er uklart hvem hun vil samarbeide med.

Statsminister Mette Frederiksens røde blokk fikk i det danske valget, med grønlandsk og færøysk støtte, flertall med 90 mandater. Det kreves 90 av Folketingets 179 mandater for å få flertall.

Blå blokk fikk 72 mandater, mens tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens nye parti Moderaterne endte på 16 mandater.

Socialdemokratiet har gjort det beste valget på mer enn 20 år med 27,6 prosent av stemmene. Det var en slags revansj for Frederiksen, etter at hun ble presset til å skrive ut nyvalg av sitt gamle støtteparti De Radikale.

Likevel vil Frederiksen nå oppløse dagens regjering og søke en bredt sammensatt regjering på tvers av blokkene.

Frederiksen sa i partilederdebatten at hun først vil forhandle med Venstre, som ble nest størst i valget. Venstres Søren Gade har tidligere vært åpen for et mulig samarbeid, men bare hvis det fører til et betydelig gjennomslag for partiets politikk.

Og går ikke dette, vil hun være avhengig av støtte fra partier både til høyre og venstre for Socialdemokratiet.

Helt til siste stund på valgnatten trodde de fleste at Løkke Rasmussens Moderaterne ville havne på vippen. Løkke var leder i Venstre i 10 år og statsminister i to perioder. Men så hoppet han tidligere i år heller inn mot sentrum og startet sitt eget parti. Han førte en sterk valgkamp og vant stor oppslutning blant velgerne, mye på grunn av helsepolitiske saker.

Det er fremdeles mulig at Rasmussen og Frederiksen finner sammen.

Sperregrensen i landet er på bare 2 prosent, det er derfor mye lettere for et parti å få representanter inn i Folketinget. Det er nå 12 partier i nasjonalforsamlingen Folketinget, noe som er rekordhøyt. Danmark preges av et partisystem der fløyene har fått mye makt, noe som ofte skaper store konflikter og kaos.

Å danne regjering i Danmark blir med andre ord ikke en dans på roser. Det vil med all sannsynlighet ta litt tid før en ny regjering er på plass.

Uansett er den store valgvinneren Mette Frederiksen selv. Hun har fått mye kritikk, blant annet for den omstridte minksaken, men vant velgerne likevel. Valgresultatet viser også at sosialdemokratiet ikke er dødt, men bare hvis man er villig til å flytte på seg i det politiske landskapet. I Frederiksens tilfelle ganske langt til høyre i innvandringsspørsmålet.