De minstes hverdag

AFTENBLADET MENER: Både Høyre og KrF vil finne bedre løsninger for småbarnsfamiliene. Men ingen av dem har tatt seg bryet med å sjekke hva det vil koste, i tid og penger.

Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal og Høyre-leder Erna Solberg besøkte Tina Brus barselgruppe denne uken.

Kopier lenke

Kopier lenke

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Høyre vil ha mødrene tilbake i jobb, og prøver å finne mer fleksible måter å starte i barnehagen på.

For slik det er nå, når ikke den betalte foreldrepermisjonen helt bort til barnehagestart for alle. Det kommer an på når på året barnet blir født, og dermed når på året barnet fyller ett år. Det betyr at en av foreldrene, oftest mor, tar ut ulønnet permisjon i noen måneder. Da mister man midlertidig retten til sykepenger, blant annet, pluss at familien må kunne klare seg på en inntekt og oppsparte midler i denne perioden. Det er ikke så enkelt for alle.

Høyre, med Ernas hjelp, foreslår at man skal kunne starte i barnehagen gjennom hele året. Men Høyre i Stavanger har ikke satt av penger til det. Det vil si, de har satt av ti millioner, men ifølge kommunedirektør Per Kristian Vareide vil det koste 250–300 millioner kroner i året. Ap, fremdeles i Stavanger, har også sett på dette, men mente det ble for dyrt. Barnehagene må ha mange nok ansatte til å kunne ta inn et bestemt antall plasser gjennom hele året. Det er enklere med gratis buss, der det ikke er snakk om arbeidsplasser.

Kommunedirektøren minner også om at det allerede er vanskelig å skaffe nok faglærte barnehagelærere, det er ikke bare penger som skal til. Så har vi alle blitt minnet om at vi kommer til å mangle folk i helse og oppvekst framover.

KrF vil også hjelpe småbarnsfamiliene. De foreslår at mor og far skal ha rett til å jobbe 90 prosent med full lønn, inntil barnet er to år. Heller ikke de har tatt seg bryet med å sjekke hvor mye dette vil koste, hvordan de skal dekke det inn, og hvordan arbeidsplassene skal klare det.

Vi har alt verdens beste økonomiske ordninger for å få barn. Foreldrepermisjon, barnehageplasser, rett til ulønnet omsorgspermisjon, barnetrygd og subsidierte barnehageplasser. Likevel fødes det for få barn i Norge.

Det er positivt at flere partier prøver å finne bedre løsninger for de minste og for foreldrene deres. Og KrF skal ha kred for å stille spørsmålet om vi ikke burde prøve å lage et samfunn som passer barna, ikke bare få barna til å passe inn i det samfunnet vi har laget.

For selv om det skulle være mulig å få alle barn inn i barnehagene så snart permisjonen er slutt, er det ikke sikkert det er riktig for alle. Det hører også med at de fleste forskere er bekymret for hvor tidlig vi sender fra oss barna våre. Det de aller minste trenger, er en fast omsorgsperson å knytte seg til, finne trøst og trygghet og respons hos.

Det er et dilemma som ikke er lett å løse. Men det er svært viktig stadig å prøve. Det er viktig at det fødes nok barn, og det er viktig at både barnet og mor og far har en hverdag de kan mestre. Samtidig vet vi at vi vil trenge all den arbeidskraften vi kan få i årene framover.

Men både KrF og Høyre stryker når det kommer til hva dette vil koste i tid og penger. Det er synd. Temaet er for viktig til at dette er godt nok fra de to partiene.