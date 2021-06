Globaliserte kjeltringer

AFTENBLADET MENER: I en globalisert verden er kriminaliteten også internasjonal. Det betyr at globalt politisamarbeid er helt nødvendig, men dette samarbeidet er ikke helt problemfritt.

Australsk politi har publisert dette bildet, som skal vise en arrestasjon i forbindelse med den internasjonale politioperasjonen mot organisert kriminalitet. Foto: AUSTRALIAN FEDERAL POLICE

Tirsdag morgen slapp australsk politi, i samarbeid med Europol og nasjonale politimyndigheter over hele verden, nyheten om «Operation Ironside», en stor etterforskning som skal ha rullet opp internasjonale kriminelle nettverk.

Disse nettverkene, som også skal ha forgreininger til Norge, har blant annet drevet med narkotikaomsetning, menneskehandel og våpenhandel. Sju personer skal ha blitt pågrepet i Norge.

Det internasjonale politisamarbeidet kalt operasjon «Trojan Shields», som har jobbet med å knekke krypterte kriminelle nettverk, har ifølge Europol ført til at 300 kriminelle grupper har blitt tatt ned. I tillegg har det ført til flere enn 800 arrestasjoner, 700 ransakinger, beslag i åtte tonn kokain og hundrevis av politiaksjoner.

I en globalisert verden, der penger, varer og personer i stadig økende grad kan bevege seg fritt mellom kontinentene og mellom de enkelte land, sier det seg selv at også den organiserte kriminaliteten blir internasjonal. Dette er heller ikke et nytt fenomen, snarere har kriminelle nettverk ofte ligget i forkant av lovlig virksomhet når det gjelder internasjonalt samarbeid.

«Trojan Shields» har brukt avanserte metoder for å avdekke de kriminelle nettverkene, blant annet en kryptert plattform for kommunikasjon, en app, som nettverkene har brukt til å snakke sammen på. Denne plattformen, kalt Anon, var i virkeligheten utviklet og overvåket av politiet.

Internasjonalt samarbeid for å bekjempe organisert kriminalitet er altså helt nødvendig. Men det er grunn til å peke på at slikt samarbeid også har noen sider som krever årvåkenhet, både fra norske myndigheter og fra mediene.

Når slike operasjoner blir offentliggjort, har politiet tilnærmet monopol på historien. Når australsk politi eller Europol for eksempel hevder at de har rettet et «knusende slag» mot organisert kriminalitet, hvordan kan vi kontrollere at dette stemmer?

Så lenge framstilling, transport, salg og bruk av narkotiske stoffer er forbudt, vil det være enormt lønnsomt å bryte dette forbudet. Derfor er det fullstendig naivt å tro at enkeltoperasjoner som denne vil kunne gi et meningsfullt bidrag til å stoppe narkotikatrafikken. Nye aktører står klare til å ta over.

Og når slike operasjoner viser seg å ha forgreininger inn i Norge, vil det være viktig å forsikre seg om at grunnlag for ransakelser, beslag og eventuelle pågripelser tilfredsstiller norske krav til rettssikkerhet.

Mediene står i fare for å bli gjort til mikrofonstativ for politiets versjon, med liten eller ingen mulighet til å etterprøve de påstandene som kommer fram