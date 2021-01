Tiltakene må være åpne. Alltid.

AFTENBLADET MENER: Jo lenger koronatiltakene må vare, jo viktigere blir det å beholde tilliten blant folk. Det må også beredskapsledelsen i Stavanger kommune bidra til.

Beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune må være åpen om alle koronatiltak. Foto: Fredrik Refvem

Det er ti måneder siden Norge stengte ned. Tiltakene og pandemien har gått i bølger, fra streng vår, via mildere sommer til hard vinter, fra grønt til rødt fra fylke til fylke og kommune til kommune.

Det er den alvorligste krisen for landet vårt siden andre verdenskrig. Og det er også de mest inngripende tiltakene myndighetene har gjort i våre liv og hverdager siden den gang. Tiltakene begrenser vår bevegelse, hvor vi kan reise, hvor nært vi kan være våre egne, hvor mange vi bør ha besøk av i egne hjem. Konsekvensene av pandemien, både av sykdommen og av tiltakene for å hindre den, er store. Mange har mistet levebrødet sitt, mange må klare seg uten kontakt med familie og medmennesker, mange har fått utsatt annen helsehjelp.

For å gå med på så inngripende tiltak i livene våre, er vi avhengige av at de hele tiden står i forhold til smittesituasjonen, og at myndighetene hele tiden viser åpenhet, åpenhet og åpenhet. Ikke bare om hva de gjør, men om at de vet at dette er en unntakstilstand, at slike tiltak fra myndighetene er alvorlige, og noe som aldri må normaliseres eller framstilles som naturlig.

I Stavanger har kommunen siden desember leid inn vektere i sivil til å gå rundt og sjekke at tiltakene blir etterlevd.

«Vekterne observerer både hos bedrifter og folk i gata. De skal observere innbyggernes atferd generelt i forbindelse med overholdelse av smittevernforskriften, både på buss og tog og andre steder,» sa beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune til Aftenbladet på torsdag.

Dette er ikke ulovlig, de har ikke maktmidler, de lagrer ikke personopplysninger. Men vi fikk ikke vite at det skjer. Det er alvorlig.

Nielsen sa videre til Aftenbladet torsdag at han ikke tenker det er nødvendig at vekterne går rundt i uniform når de skal ha observasjoner fra innbyggerne, og at han ikke ser den helt store utfordringen med det. Han understreker at det er en spesiell situasjon, men at smittevern nå trumfer alle forhold, og at innbyggerne skal føle seg betrygget, for dette gjør de for å få en oversikt over hvordan ting fungerer i samfunnet,

Det er virkelig ingen betryggende måte å snakke på. Det synes heldigvis heller ikke Stavanger kommune selv, som fredag la ut informasjon om tiltaket på sine nettsider, og opplyste om at de legger om rutinene og at vekterne nå skal gå i uniform.

Den åpenheten var nødvendig. Det handler om hvem vi skal være, både nå og etterpå.