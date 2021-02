Regjeringens portforbud-nei er det eneste riktige nå

AFTENBLADET MENER: Regjeringen gjorde lurt i å legge vekk forslaget om å åpne for et portforbud akkurat nå.

Helsedirektør Bjørn Guldvog (t.v.) ønsket å få på plass muligheten for å innføre et portforbud i ekstreme situasjoner, men regjeringen med justisminister Monica Mæland, statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie i spissen lyttet til den massive kritikken i høringsrunden og la forslaget i skuffen. Foto: Lise Åserud

Onsdag ble det klart at regjeringen ville droppe forslaget om portforbud, som har vært på høring. Det betyr at de ikke i denne omgang vil fremme saken for Stortinget.

Helsedirektør Bjørn Guldvog var klar på at han ønsket å ha dette tiltaket klart i verktøykassen, i tilfelle det skulle bli aktuelt en gang i framtiden. Han var tydelig på at dette ikke gjaldt den situasjonen vi er i i dag.

Forslaget møtte likevel stor motstand. Justisdepartementet fikk over 1400 høringsinnspill, de aller fleste kritiske. Mer enn 1200 høringssvar kom fra privatpersoner.

Kritiske stemmer

Men også offentlige instanser og interesseorganisasjoner var sterkt kritiske. I sitt høringssvar skrev Folkehelseinstituttet at det som har en effekt på smittevernet er at folk har færre kontakter med andre mennesker. Og at dette kan oppnås på andre måter enn gjennom et portforbud.

Flere pekte i sine høringssvar på at det allerede er hjemmel i gjeldende lovgivning for å gripe inn og stenge arrangementer, serveringssteder, konserttilbud, idrettsaktiviteter, barnehager, skoler, universiteter, kollektivtransport og innføre mange flere tiltak for å begrense smitte.

Advokatforeningen pekte i sitt høringsinnspill på at det å innføre portforbud som et tiltak kan senke terskelen for å ta dette i bruk.

«Det vil potensielt kunne få dramatiske konsekvenser for den enkelte fordi visse grupper eller personer i samfunnet vil kunne bli rammet uforholdsmessig hardt,» skrev Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge), i sitt høringssvar.

Høy oppslutning

Det har vært høy oppslutning om smittevernstiltakene og myndighetenes håndtering av koronapandemien. Hver gang smitten har blusset opp, har majoriteten av den norske befolkningen bidratt til å senke smitten gjennom å følge tiltakene.

Men også for nordmenn er det en grense for hvor inngripende tiltak fra myndighetene vi kan godta. Det handler om personlig frihet og frihet under ansvar. Og det handler om retten til å bevege seg fritt utenfor sitt eget hjem. Friluftslivet er noe av det mange nordmenn har satt pris på gjennom denne pandemien.

Dersom man ufrivilig sperres inne, kan det i verste fall kan føre til at oppslutningen om tiltakene faller.

I land der myndighetene har innført portforbud, som i Nederland og Belgia, har det heller ikke nødvendigvis ført til mindre smitte.

Aftenbladet mener det var viktig å utrede dette lovverket. Debatten er viktig, og utredningen gjør det lettere å ta det opp igjen dersom det en gang skulle bli aktuelt i en mer ekstrem situasjon.

Men like viktig var det å legge forslaget i skuffen akkurat nå.