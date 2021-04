Vaksiner og risiko

AFTENBLADET MENER: Det vil være svært uheldig om de alvorlige, men uhyre sjeldne, bivirkningene ved bruk av AstraZeneca-vaksinen gjør at mange velger å ikke vaksinere seg.

0,00065 prosent av de 34 millioner dosene med AstraZeneca-vaksine som er satt i Europa har ført til rapporter om alvorlige bivirkninger. Foto: Bob Edme / AP

Harald Birkevold Kommentator

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA, som tilsvarer vårt norske Legemiddelverk, konkluderte onsdag med at koronavaksinen fra selskapet AstraZeneca i svært sjeldne tilfeller kan gi meget alvorlige bivirkninger i form av blodpropp. Slike tilfeller, inkludert dødsfall, er blant annet rapportert fra Norge, Danmark og Østerrike.

EMA mener at nytten ved vaksinen, altså at de vaksinerte unngår sykdom og død som følge av Covid-19, fortsatt oppveier for ulempene. En slik vurdering er ikke spesielt for koronavaksine. Stort sett alle vaksiner har en viss risiko knyttet til seg, fordi de er designet for å utløse en reaksjon i immunsystemet.

Rapportene om alvorlige bivirkninger av denne vaksinen gjorde at norske myndigheter satte vaksinasjonen med AstraZeneca på pause den 11. mars. Spørsmålet er nå om konklusjonen i EMA vil føre til at vaksinen igjen kommer i bruk her i landet. Det er opp til Folkehelseinstituttet.

EMA opplyser at det per 4. april er registrert 169 tilfeller med blodpropp i hjernen og 53 tilfeller med blodpropp i fordøyelsessystemet. Totalt er 34 millioner personer vaksinert med AstraZeneca-vaksinen i EU/EØS og Storbritannia. Det betyr at det er rapportert om alvorlige bivirkninger i forbindelse med 0,00065 prosent av vaksinasjonene. Det tilsvarer 6,5 personer blant en million vaksinerte.

Med andre ord er risikoen for å bli alvorlig syk av AstraZeneca-vaksinen svært liten. De fleste av oss tar stadig vekk risiko for å bli alvorlig skadet i dagliglivet, for eksempel ved å kjøre bil, sykle, bade i havet eller gå på tur i ulendt terreng.

Opplevd risiko er per definisjon ikke logisk. Folk med høydeskrekk vil oppleve det som svært risikabelt å stå og ta en selfie på kanten av Preikestolen, selv om det selvfølgelig ikke er farligere for dem enn for andre. Derfor er det ingen grunn til å latterliggjøre at noen føler at det er risikabelt å ta vaksine.

For samfunnet som helhet er det derimot svært viktig at mange nok vaksinerer seg. Bare slik kan vi oppnå den flokkimmuniteten som trengs for å kunne gjenåpne samfunnet og gå tilbake til et normalt liv igjen. Samfunnet kan håndtere at en liten gruppe skeptikere velger å stå utenfor.

Det viktigste verktøyet mot usunn skepsis er god, nøktern og presis informasjon. Derfor er det bra at risikoen for blodpropp føres opp som en svært sjelden bivirkning ved AstraZeneca-vaksinen. For de aller, aller fleste vil vaksinen likevel være trygg.

