Full fart i Ryfylke

AFTENBLADET MENER: Det er mange veier til Ryfylke. Det ser det også ut til at norske turister har oppdaget.

Fjordcruisebåten Helgøy Tind på Hylsfjorden. Hylen i bakgrunnen. Foto: Tor Inge Jøssang

Før helgen rapporterte Aftenbladet fra det første fjordcruiset inn den spektakulære Hylsfjorden i Suldal. Samme dag kom meldingen om rekordtrafikk gjennom Ryfylketunnelen mellom Stavanger og Strand. Dette er langt på vei to sider av samme sak.

For når pandemien legger begrensninger på hvor vi kan reise, oppdager både reiselivsaktørene og turistene nye måter å farte rundt på.

De kan for eksempel ta båten til Hylsfjorden. Forsøket er foreløpig begrenset til onsdager i juli, men har absolutt potensial til både å få hyppigere avganger og utvidet sesong. Utgangspunktet for denne ruten er Judaberg på Finnøy, som kunne glede seg over en tredje ryfylkenyhet forrige uke: bompengene i Finnfast er borte. Det gjør tur/returen fra Nord-Jæren til Finnøy og Judaberg noen hundrelapper billigere.

Turene på Lysefjorden må gjerne være et forbilde både for hylsfjordekseprimentet og andre som har lyst å prøve seg. Innlagte stopp på stadig mer oppgraderte havneanlegg og matservering med god og kortreist mat, er etter hvert blitt en selvfølge.

Preikestolen og fjorden under vil alltid være de store og klart viktigste turistmagnetene i regionen, men en av forklaringene på den økte trafikken i Ryfylketunnelen er at folk har oppdaget nye reisemål på veien. Det såkalte verdiforslaget til både kort- og langreiste turister er blitt bedre, bredere og har flere innslagspunkter.

Jo mer kjent de «nye» utfluktsalternativene blir, jo flere overnattingsnetter og middagsretter kan bli solgt i Rogaland.

Det er nok fortsatt langt fram til at de fleste norske familier peker på Stavanger, Ryfylke eller Rogaland når de planlegger sommerferien, men den enorme veksten på Preikestolen viser at nitid og langsiktig arbeid virker. Kombinert med Kongeparken, museene i Stavanger, Sandnes og på Jæren, den unike Nordsjøveien og et variert mat- og botilbud, er det etter hvert blitt grunn til å ha selvtillit på dette.

Den beste reklamen slike tilbud kan få, er likevel at de også blir brukt av lokalbefolkningen. Vi som bor her er nemlig blitt flinkere til å bruke områdene våre og dermed også prise de første strofene i den noe glemte stavangersangen til S.A. Haugland:

«Ryggjafylkets fjell og dype fjord, Jadarlandets brede, brune jord, Nordhavets salte vande; høye bølger skummende mot strande...» God tur.