For dårlig av politiet

Natt til søndag var det noen som prøvde å tenne på bilen til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Det er femte gang han og familien har blitt utsatt for truende hendelser.

Første gang var i desember i fjor, da justisministerens hus ble tagget med ordet rasist. Etter det har det vært branntilløp i et søppelspann, brennbar væske ble funnet under Waras bil og et mistenkelig brev ble funnet i familiens postkasse.

Fortsatt er det ingen konkret mistanke mot noen, sa kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken til NRK. Saken etterforskes med bistand fra Oslo politidistrikt.

Ytringsfrihet

I Norge har vi en tradisjon med et åpent samfunn, der alle skal kunne føle seg trygge. Enten det er mannen i gata eller personer med makt og innflytelse. Ytringsfriheten står høyt.

Når noen gjennom trusler og sjikane nå prøver å få stemmer de ikke er enige med til å tie, har vi beveget oss inn i et område der vi ikke vil være. Dette er noe vi ikke forbinder med Norge, men med diktaturer og regimer som straffer sine meningsmotstandere.

Og det er politiets oppgave å sørge for at vi ikke tillater at dette kommer snikende, og at folk ikke blir redde for å ytre seg og ta på seg politiske verv.

Denne formen for forsøk på å kneble politikere har vi også sett andre eksempler på de siste årene. Som truslene mot MDG-politiker Lan Marie Berg fra blant andre tilhengere av gruppen Ja til bilen i Oslo. Disse truslene førte til at hun trenger politibeskyttelse. Og truslene fra enkelte bompengemotstandere på Nord-Jæren om å oppsøke politikerne og deres familier hjemme.

Politiet

Statsminister Erna Solberg og en rekke andre partiledere har gått ut og erklært sin støtte til Wara og familien hans siden søndagens hendelse. Alle mener at andrepene på justisministerens bolig og bil er en trussel mot demokratiet.

Men det hjelper lite at andre politikere fordømmer truslene og angrepene, når politiet tilsynelatende ikke har gjort jobben sin godt nok. Etter fem hendelser over tre måneder og et hus dekket med overvåkningskameraer, er det nesten uforståelig at politiet ikke har klart å komme lenger i å identifisere gjerningspersonene. De må forstå at dette er noe som truer demokratiet.

Når ikke justisministeren og familien hans kan være trygge i sitt eget hjem, hvordan skal vi få andre mennesker med familie til å ta på seg politiske verv? Her er det politiet som må gjøre jobben sin.