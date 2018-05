Medieminister med noe på hjertet

Åpningstalen under den årlige festivalen Nordiske mediedager i Bergen, blir på mange måter ansett som kulturministerens tilstandsrapport for norske medier. Etter noen år der Grandes forgjengere har hatt lite å melde, skjedde det noe onsdag kveld.

Det er også nødvendig, for vanskelige mediesaker står i kø. Mediemangfoldsutvalgets rapport har nå ligget i over ett år, finansieringen og rollen til NRK er helt uavklart, de tradisjonelle mediene er langt fra ferdige med omstillingen og de nye mediene har ikke helt funnet sine roller.

I stor grad handler det ikke om hvilken mediepolitikk vi skal ha, men om vi skal ha en mediepolitikk.

Der framstår kulturministeren interessert, åpen og handlekraftig. Forrige måneds invitasjon til de andre partiene om å finne fram til et bredt forlik i mediepolitikken, underbygger dette. Forliket ser for øvrig ut til å henge i en tynn tråd, for i åpningstalen mer enn antydet statsråden at det ser ut til at regjeringen får finne ut av dette på egen hånd.

Det er en form for optimisme i mediene nå. Noen har forbedret de økonomiske resultatene, flere øker antall abonnenter. Samtidig er det langt fram til at mediemangfoldet i Norge er sikret. Fallet i papiravisopplag er fortsatt veldig stort. Dette har vært garantisten for inntektene i mange år, men annonsørene velger andre flater og andre kanaler.

NRK, som i mange sammenhenger angripes fra de andre mediene for ikke å ta oppdraget om å bidra til mediemangfold på alvor, sliter også med å opprettholde interessen for sine tradisjonelle produkter. Folk går fra såkalt lineær fjernsynsseing til strømmetjenester i rekordfart.

Bare noe få av dem går over til NRKs eller TV2s strømmetjenester. De velger internasjonale giganter som Netflix og HBO. Gjennomsnittsalderen på de som slår på Dagsrevyen kl. 19.00 (og får en papiravis i postkassen) er sterkt økende.

Torsdag denne uken var pressefrihetens dag. Norge rager høyt på statistikkene over land med størst grad av pressefrihet, noen steder høyest.

Dette skjer ikke uten kamp. Meningsmangfold, kultur og språk må ha stimulanser for å utvikles, og der har staten grunnlovsmessige forpliktelser. Stabile, trygge og forutsigbare vilkår både for NRK og kommersielle medier er sentralt i dette. Det samme er viljen til å sikre redaksjonell uavhengighet, redaktøransvaret og kildevernet. Grandes tale var en god start på en helt nødvendig ny giv.