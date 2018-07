Da hun ble tvunget ut i pensjon, ble Malgorzata en frihetshelt

Etter egen mening er hun fortsatt den rettmessige lederen av Polens høyesterett. En slu og feig manøver fra den polske regjeringen har derimot sendt både henne og en tredjedel av de andre dommerne i domstolen ut i pensjon.

Dette gjorde Gersdorf selv til en demonstrant forrige uke. Dagen etter at hun, ifølge myndighetene, skulle ha gått av, møtte hun på arbeidet som vanlig. Flere av de andre tvangspensjonerte dommerne fulgte hennes eksempel, og de ble møtt av jubel fra tusenvis av demonstrerende. Situasjonen i Polen er alvorlig, og protester fra andre land, inkludert EU-kollegene, ser bare ut til å dra dem ytterligere i feil retning.

EU har tydelig uttrykt at det er «et europeisk spørsmål» når rettsstaten undergraves i et medlemsland og kaller domstolsreformen en «systematisk trussel» mot rettsstaten. Det blir sagt mye rart i Brussel, men dette er det lett å være enig i.

Polens statsminister, Mateusz Morawiecki, mener derimot at det er Polens selvsagte rett å utvikle sitt eget rettssystem, og at de ved hjelp av de nye pensjonsreglene får bort de siste dommerne som henger igjen fra det totalitære kommunistregimet, som gikk i oppløsning på 1980-tallet.

Det som gjør at argumentene hans faller på steingrunn, er måten «pensjonsreformen» er utformet på, og måten den «tilfeldigvis» treffer Polens høyesterett på. Den føyer seg inn i en lang rekke andre tiltak fra det regjerende lov- og ordenpartiet etter at det kom tilbake til makten for snart tre år siden. Presse- og ytringsfriheten er også satt under press.

Folkestyre og maktfordeling er ikke noe som bare kan vedtas. Det krever tradisjon, forutsigbarhet og en raushet overfor dem som ikke er en del av flertallet. Det siste mangler dagens makthavere totalt. Slik skaper de iallfall nye frihetshelter, som Malgorzata Gersdorf.