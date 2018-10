Suksessen Kåkånomics

Stemningen var høy da økonomifestivalen Kåkånomics arrangerte avslutningsfest om bord på MS Sandnes lørdag kveld. Festivalstaben, programkomiteen, programlederne og deltakerne på festivalen kunne se tilbake på fire intense dager med et stort og innholdsrikt program. Og over 5000 mennesker som hadde deltatt som publikum kunne konstatere at de hadde lært og ledd seg gjennom et program med noe for - nesten - enhver smak.

Økonomi er viktig. I dagens samfunn er en viss innsikt i økonomiske sammenhenger av avgjørende betydning for å kunne forstå og tolke verden. Den store, pågående debatten om globalisering, eller tidens største spørsmål knyttet til klimaendringene, kan ikke fullt ut forstås uten at man prøver å analysere dette fra et økonomisk perspektiv.

Bompenger, skolepolitikk, idrett og kulturliv er også underlagt de økonomiske jernlovene. Og ofte opererer den økonomiske makta uten et like sterkt søkelys på seg som den politiske. Kunnskap er makt, og en økonomifestival er et utmerket verktøy for å spre makta på flere deltakere i demokratiet.

Derfor er det så bra og så viktig at Kåkånomics finnes. I løpet av bare to år, for festivalen ble arrangert for første gang i fjor, har den etablert seg som et sentralt møtested for fagfolk fra inn- og utland. Festivalen kan skilte med internasjonale størrelser og lokale kapasiteter. Og programmet i år viste en forbilledlig bredde i temaer.

Hva kan bli bedre? Festivalen bør anstrenge seg for å engasjere et bredere publikum. I år som i fjor har deltakerne og publikum hatt en slagside mot det eldre og det etablerte. Det bør ikke være umulig å gjøre festivalen mer relevant for et yngre publikum. Vi vil oppfordre programkomiteen til å engasjere studenter, for eksempel fra BI og Handelshøyskolen ved universitetet. Gi studentene ansvar for et antall debatter, og innfør skikkelige rabatter for studenter. Dette vil garantert trekke et yngre publikum.

Vi vil også gjerne se mer om sosiale medier, om klimaspørsmål og om hvordan de store politiske prosessene i verden kan tolkes fra en økonomisk synsvinkel. Slike spørsmål har allerede blitt berørt av Kåkånomics, men det kan knapt bli for mye.

Stavanger Aftenblad er sponsor for Kåkånomics, men festvalen dekkes uavhengig av dette på redaksjonell plass.