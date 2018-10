En gang tidlig på 1800-tallet skrev Joseph Haydn «Årstidene» for kor og orkester. Vi var i overgangen mellom opplysningstid og romantikk. Naturen kunne man stole på, årstidene også, de bekreftet selve livsrytmen, tingenes orden, og menneskets plass i det som nok enda ble kalt skaperverket.

Asheims vinnerverk, «Muohta», er skrevet for kor og strykeorkester, for Det Norske Solistkor og Ensemble Allegria. Det betyr «snø» på nordsamisk. Det er en klingende miljøvekker om å ta vare på snøen, før det er for sent. Det er ikke lenger selvsagt at naturen vil stå for selve livsrytmen, og bekrefte alle tings orden. Asheims stykke står i vår tid.

Det som beveger

For alt hans virke er dette et særtrekk - en utrolig kunnskap om og glede over andres uttrykk, i stadig vekselvirkning med sitt eget. enten det gjelder den historiske kunstmusikken, som her, musikerne i Stavangers Kitchen Orchestra, forfatteren Johan Harstads tekster, Obstfelders nederlag i USA, eller salmeboka.

Han har skrevet fanfaren til OL på Lillehammer i 1994, og musikken til kronprinsparets bryllup.

Asheim var også en av gründerne på Tou Scene, den gangen det virkelig bare var rått og kaldt og gammelt der, og virkelig få av oss fant fram.

Han er nå organist i Stavanger konserthus, der formidlingsgleden slår ut i arrangement som Orgelnatt, der andre musikere og kunstnere blir invitert inn for å brette ut orgelets svære landskap av lyd på mange vis. Og der man også kan være publikum omtrent som man vil, også hvis det ikke er å sitte opp og ned på en stol og se passe kontrollert ut.

Det neste store prosjektet hans her hjemme, er Messiaens orgelmusikk, minutt for minutt, i til sammen ni timer. Også her drar han inn andre musikere og lar publikum velge hvordan vi vil forholde oss til det. Vi kan gå ut og inn, legge oss ned i Zetlitz-salen, eller oppføre oss ganske vanlig i Fartein Valen. Lys og lydeffekter er med på kjøpet.

Få høre!

Nils Henrik Asheim ble tidligere i år slått til ridder av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikkliv. Denne innsatsen har Stavangers musikkliv nytt godt av i årevis.

At han også får Nordisk råds musikkpris for et enkeltstående verk, sier mye om hvor dypt musikken hans lodder. Det er bare å takke og gratulere.

Og vi tar for gitt at Stavanger Symfoniorkester og Stavanger konserthus sørger for at vi snarest får høre «Muohta» framført på Asheims egen arbeidsplass.