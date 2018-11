Det var David Cameron som startet det hele, da han lovet at det britiske folk skulle få stemme over om de ville fortsette å være medlemmer i EU eller ikke.

Han visste at det var det som skulle til for at han skulle vinne valget i 2016. Det han ikke visste var at det var 17,4 millioner briter som ikke ville høre på hans advarsler om at en skilsmisse fra EU ville være en katastrofe.

Etter nederlaget, ville ikke Cameron ha noe mer med skilsmissen å gjøre. Og det var Theresa May som tok over som statsminister 13. juli 2016.

«Brexit betyr brexit»

Hun var egentlig motstander av å forlate EU. Men med ordene «brexit betyr brexit, og vi skal gjøre det til en suksess», tok hun over den harde jobben med å prøve å finne ut hvordan en skilsmisseavtale skulle se ut. Problemet var bare at det ikke var noen som visste hva brexit skulle være.

May har måttet tåle krass kritikk fra sine egne Tory-kolleger, fra opposisjonspolitikere og fra EU. Hun utlyste i 2017 et nyvalg. Planen var å sikre et større flertall for partiet i parlamentet, men i stedet gikk hun på et kraftig nederlag. Partiet mistet flertallet, og May er nå avhengig av stemmene til det nordirske partiet DUP.

Ministere har trukket seg i protest. Boris Johnson har stått klar flere ganger i håpet om at May skulle trekke seg, sånn at han kunne ta over som statsminister.

Men etter over to år med krangling, og med en deadline som kryper stadig nærmere, klarte hun til slutt å få til en avtale EUs sjefforhandler Michel Barnier kunne akseptere. Og som statslederne i EU-landene på søndag godkjente.

Står støtt

Også denne avtalen har blitt dømt nord og ned i hjemlandet. Labour-leder Jeremy Corbyn kalte det «26 sider med tullprat», og parlamentsmedlemmer fra alle sider har kritisert det. Boris Johnson mente det var en hån mot hele brexit.

Men Theresa May har, til tross for alle nederlagene og all kritikken, stått støtt gjennom stormene. Da hun har blitt gjort narr av på sosiale medier for dansingen sin, slo hun tilbake med en dans før talen på partiets landsmøte. Da hun fikk kritikk for brexit-avtalen av andre politikere, prøvde hun å appellere til folket.

Utfordringene er ikke over, og ropene om at hun må gå av som statsminister vil ikke stilne. Men alt i alt, har May vist seg som en sann statsleder gjennom hele den skandaløse brexit-prosessen.