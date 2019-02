IMDI, integrerings- og mangfoldsdirektoratet, har bedt Stavanger kommune bosette 120 flyktninger i 2019. Seks av disse skal være enslige, mindreårige flyktninger. Et stort flertall i Stavanger bystyre har sagt ja. De samme partiene, KrF, Venstre, Ap, SV og Høyre, sa også ja til et forslag fra KrF og Venstre, der de oppfordrer Norge - altså regjeringen - til å øke sitt bidrag når det gjelder å ta i mot flyktninger. Samtidig understreker de at Stavanger har kapasitet og kompetanse til å bosette flere enn de i denne omgangen har blitt bedt om.

De 120 flyktningene det er snakk om, er alt i landet. Vi vet at en spredt bosetting er viktig for integreringen, og det betyr at bosetting nå bør skje andre steder enn i Oslo. Det er derfor helt riktig av Stavanger å ta i mot det antallet de blir bedt om å ta.

Stavanger har også i ganske stor grad klart å spre bosettingen av flyktninger, slik at vi ikke får for store skiller mellom bydelene. Men forskjellene er likevel store nok, kommunen må framover sørge for at bosetting av flyktninger skjer i alle bydeler.

Vi vet også at forskjellene mellom folk øker, og at Stavanger er en av kommunene i Norge der forskjellene er størst. I 2016 levde 2069 barn i byen i en fattig familie, en økning på 900 barn fra 2011. De fleste av dem var barn av innvandrere, eller av enslige forsørgere på trygd.

Når kommunen tar i mot flere flyktninger, fører det til økte forskjeller mellom folk. Det betyr ikke at det er feil å ta i mot. Men det er bare begynnelsen. For det aller viktigste for ikke å forbli fattig, er å komme seg i jobb. Tall fra 2015 viste at 65 prosent av flyktningene i Stavanger var i arbeid eller utdanning ett år etter at de var ferdige med introduksjonsprogrammet. Da er kravet til arbeid satt til minst en time i uken. Stavanger lå litt høyere enn landsgjennomsnittet, men nådde ikke regjeringens mål, som lå på 70 prosent.

Politikerne vet selvsagt at jobben ikke er gjort når flyktningene har fått bolig, eller når de har gått gjennom det to-årige introduksjonsprogrammet. De må lære seg språket enda bedre og komme seg over i jobb også. Det er et klart politisk ansvar å gjøre det mulig for så mange som mulig. For de som ikke kan klare det, må politikerne sørge for at barna deres får reelle muligheter til å klare det. Det er en stor og langsiktig jobb, og den er utrolig viktig.

