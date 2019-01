For å oppsummere først: Etter valget 9. september i fjor, fikk Sosialdemokratene, ledet av sittende statsminister Stefan Löfven, flest stemmer. Høyrepartiet Moderatene nestflest, med Sverigedemokratene på tredjeplass. Siden ingen av de andre partiene vil samarbeide med Sverigedemokratene, fikk ingen av de reelle regjeringsalternativene flertall. Hverken Alliansen på borgerlig side, som i tillegg til Moderatene bestod av Kristdemokratene, Centerpartiet og De liberale, eller den rød-grønne blokka - Sosialdemokratene, Miljøpartiet og Venstrepartiet.

Aldri vært nærmere

Sverige har et annet system enn oss, der den som skal danne regjering, først må ha et flertall i Riksdagen bak seg. Det har til nå ikke lykkes. Men det har aldri vært så nære på som nå. Det foreligger nemlig en samarbeidsavtale som går på tvers av de tradisjonelle blokkene. Löfven har inngått en avtale med Miljøpartiet, Centerpartiet og De liberale. Til sammen har de 167 av 349 av Riksdagens representanter. De trenger derfor støtte i Riksdagen av et parti til.

Justeringer

Leder Jonas Sjöstedt i Venstrepartiet, søsterpartiet til vårt SV, har flere ganger understreket at de vil ha Stefan Löfven som statsminister. Dette gjentok han flere ganger da han møtte pressen mandag formiddag. Han var også klar på at de både innser og aksepterer at den politiske situasjonen i landet krever at Löfven inngår budsjettsamarbeid med andre partier. Men to ting i utkastet til avtalen som nå ligger på bordet på tvers av blokkene, er ikke akseptable for Venstrepartiet.

Det ene er en formulering om at Venstrepartiet ikke skal ha politisk innflytelse, det andre er høyredreiningen avtalen tar. Når en løsning likevel virker snublende nær, er det fordi Sjöstedt bare bad om Löfvens forsikringer om at de skal få politisk innflytelse i perioden, ikke endringer i avtalen. Stefan Löfven har også alt forsikret om at avtalen ikke utelukker at Venstrepartiet kan få gjennomslag i andre politiske saker.

Våg skinnet!

Talsmann Andreas Norlén ga dem derfor to dager ekstra. Det bør bety at Löfven får Riksdagens flertall med seg på fredag, noe som igjen åpner for bevegelse og handlingsrom i svensk politikk. At de politiske lederne av alle partiene som nå prøver å samarbeide og finne løsninger våger sitt eget skinn, er derfor helt nødvendig.

Alternativet er et nyvalg ingen har tro på vil løse situasjonen.