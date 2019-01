Talen president Donald Trump holdt fra det ovale kontoret i Det hvite hus natt til onsdag, kom overraskende på mange. Blant dem som er overrasket, er trolig presidenten selv. For i motsetning til mange av Trumps offentlige opptredener, var denne mer preget av beherskelse og mindre preget av improvisasjon.

Effekten av at presidenten stort sett holdt seg til et manuskript forfattet av medarbeidere var at Trump framsto som mer rasjonell og «president-aktig» enn han vanligvis gjør. Til tross for dette, inneholdt den ni minutter lange talen ikke overraskende en rekke påstander som er faktisk uriktige eller som er tatt ut av sammenheng.

Sjelden tale

Mens mange fryktet at Trump ville benytte anledningen - dette var den femte direktesendte talen presidenten har holdt - til å erklære nasjonal krisestilstand, var talen i stedet et omhyggelig forsøk på å påvirke opposisjonen, både i eget parti og hos Demokratene. Innledningsvis nevnte ikke Trump muren han ønsker å bygge mot Mexico, og som er bakgrunnen for den tiltakende politiske krisen i USA, der mer enn 800.000 offentlig ansatte er permittert på grunn av nedstengningene Trump iverksatte for å presse Demokratene til å godta hans krav om fem milliarder dollar til å starte bygging av muren.

Frykter mer motstand

Det er trygt å anta at Trump er blitt advart av sine egne støttespillere om at å erklære krisetilstand - og dermed bruke sine fullmakter til å presse byggepenger ut av det eksisterende budsjettet - ville være skadelig for ham selv. Trump ville nemlig da vært tvunget til å bruke av militærets budsjetter for byggevirksomhet, og det er lett å tenke seg at dette ville ført til at enda flere militære og politiske ledere ville vendt ham ryggen.

Talen viste også at dersom Trump i større grad hadde vært villig til å holde seg til manus og samtidig unngå de mest åpenlyse løgnene og overdrivelsene, ville han blitt en langt mer effektiv president. Men vanligvis nøyer han seg med å snakke på en måte som tilfredsstiller hans base av kjernevelgere, som stort sett ikke bryr seg om det han sier er sant, så lenge de liker det han sier.

Hva nå?

Strategien ved å snakke om en mur mot Mexico er åpenbar. Trump ønsker å spille på sine kjernevelgeres frykt for innvandring, og gambler på at disse vil være immune mot argumenter fra fagfolk som påpeker at muren vil ha liten eller ingen effekt, verken mot ulovlig innvandring, narkotika eller terrorisme. Dessuten har Trump behov for å markere seg overfor det nye flertallet i Kongressen ved å presse det til å gi ham det han ønsker seg.

De fleste med kompetanse på feltet sier at Trumps mur ikke kan bygges. Og at om dette likevel skulle skje, ville muren ikke gi de effektene Trump påstår at den vil gi. Det er helt åpenbart at muren er blitt en besettelse for Trump. Derfor skal det fortsatt ikke utelukkes at han kan erklære krise når han skjønner at forsøket på å opptre statsmannsaktig ikke hadde noen effekt på opposisjonen.

Nekter å forhandle

En opptelling foretatt av The Washington Post viser at det sannsynligvis finnes et tilstrekkelig antall republikanske senatorer som ville vært villige til å stemme sammen med det demokratiske flertallet i Representantenes hus for å gjenåpne offentlig virksomhet og deretter forhandle med presidenten om grensesikkerhet. Men dagens ledelse i Senatet, med senator Mitch McConnell i spissen, nekter å legge fram et slikt forslag til avstemning.

Det er trist at Senatet ikke griper denne muligheten til å mekle mellom presidenten og Representantenes hus. Dermed forliser de muligheten til å drive praktisk, kompromissvillig politikk. I sin iver etter å tekkes presidenten og hans fikse ide om en mur, glemmer Senatets flertall av republikanere hvem de er valgt av og for. Og de oppgir sin viktigste oppgave som lovgivende forsamling.