Tiden renner ut

Det er bare seks måneder til skilsmissen finner sted. Etter mer enn to år med forhandlinger, er det fremdeles fullt kaos både innad i regjeringspartiet The Conservatives, og i forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

Mange har i tillegg beskyldt opposisjonspartiet Labour for å prøve å stikke kjepper i hjulene for en eventuell avtale. Spesielt etter at Labours skyggeminister for Brexit, Keir Starmer, sa under en tale til partiets landsmøte forrige uke at de er klare for å stemme ned statsminister Theresa Mays avtale dersom de ikke synes den er god nok.

Det fikk EUs medlemsstater til å be den europeiske kommisjonen om å framskynde forberedelsene på at det ikke blir noen avtale, ifølge avisen The Express.

Avvist

Tidligere denne måneden ble statsminister Theresa Mays forslag til avtale avvist av EU. May måtte reise hjem med halen mellom beina.

Nå har tidligere utenriksminister og Brexit-forkjemper Boris Johnsen foreslått at May legger bort det han mener er en mislykket plan. Johnson snakker nå om i stedet forhandle om en såkalt «super Canada»-frihandelsavtale.

Denne avtalen, fra 2016, fjernet blant annet mesteparten av tollavgiftene på eksport mellom Canada og EU. I Nord-Irland mener Johnson at ekstraprosedyrene kan skje et annet sted enn akkurat på grensen. Derfor vil det ikke være noe problem.

Men BBCs politiske korrespondent Jonathan Blake mener at det er lite nytt i Johnsons plan. Han sier at dette kun er et oppspill til partiets landsmøte denne uken. Hensikten er å legge press på May for at hun skal droppe sin plan.

Siste sjanse

Men tiden er i ferd med å renne ut. EU-ledere skal møtes 13. og 14. desember. Hvis det ikke blir en avtale i løpet av november, kan dette være en av de siste sjansene for å bli enige. En avtale må godkjennes både av det britiske parlamentet og EU-parlamentet før 29. mars.

Selv om den britiske regjeringen tilsynelatende er positive til at de vil klare å bli enige med EU, er det nå mer og mer som tyder på at det ikke er mulig.

Et håp om at EU vil godta en avtale lignende den de har med Canada virker også som ønsketenkning. EUs mål er at det ikke skal lønne seg å melde seg ut av unionen.

Blir det ingen avtale er det ingen som vet hva som kommer til å skje. Eksperter har advart mot fallende boligpriser og høyere arbeidsledighet. The British Chamber of commerce har spurt 2500 bedrifter om de er klare for Brexit uten en avtale. 62 prosent svarte at de ennå ikke er det. Men 21 prosent av selskapene sa at de vil kutte investeringene i Storbritannia dersom det ikke blir noen avtale.

Storbritannia er på vei mot stupet. Akkurat nå er det ingen som vet hvor langt de vil falle.