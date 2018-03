«Det har vært en helt surrealistisk uke, der et Facebook-innlegg, som jeg har beklaget, har forandret norsk politikk til en ren barnehage. Da er det min oppgave å opptre voksent,» sa Sylvi Listhaug i sitt avskjedsinnlegg tirsdag morgen.

Det var voksent av Listhaug å trekke seg, heller enn å risikere å sende landet ut i en regjeringskrise med svært usikkert utfall. Så er det å opptre voksent heller ikke mer enn minstemålet for enhver norsk statsråd, i enhver situasjon.

Saken

Sylvi Listhaug kaller sjelden en spade for en spade. Hun har, i denne saken spesielt, tillagt sine politiske motstandere meninger de helt åpenbart ikke har.

Bakgrunnen for det famøse Facebookinnlegget, på statsrådens offisielle side, med nærmere 150 000 følgere, var at Høyre og Frp ikke fikk med seg Stortingsflertallet i hvordan man kan frata fremmedkrigere og potensielle terrorister statsborgerskapet uten at de har blitt dømt for en handling. Stortingsflertallet, inklusive Ap, er for at man skal kunne gjøre det. Men mens Høyre og Frp mener man i slike tilfeller bør gå utenom domstolene, mener de andre partiene at man må innom domstolene.

Hos landets justisminister, som er ansvarlig for alles sikkerhet og alles rettssikkerhet her i landet, både hennes egne tilhengeres, og hennes motstanderes, ble denne uenigheten til at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del». Over et bilde av maskerte, tungt bevæpnede terrorister.

Forandret norsk politikk

I sin avskjedstale mente Listhaug innlegget hadde forandret norsk politikk til en barnehage. Og at hun selv trekker seg blant annet for å sette ytringsfriheten foran seg selv.

Det er sant at Listhaug med sitt innlegg forandret norsk politikk. Statsråden tilla, uten grunn, sine politiske motstandere å lefle med terrorister og sette oss alle i fare.

Det er en feilaktig påstand. Den skriver seg inn i samme meningsunivers som 22. juli utløste det alvorligste terroranslaget mot norske statsborgere, barn og unge, og først og fremst mot nettopp Ap.

Stortinget har den siste uken satt foten ned for at slike påstander kan aksepteres som en del av den norske, politiske debatten.

Det er å ta ord på alvor. Det er å be ansvarlige politikere på høyeste nivå om å ta sine ord på alvor. For ord er mektige våpen. Brukt sterkt og feilaktig, slik justisministeren gjorde det, kan de true andre til taushet, og rettferdiggjøre hat og trusler.

Reaksjonen fra Stortinget var helt på sin plass. De kalte en spade en spade.